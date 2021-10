Come scegliere fibra internet a Lucca?

Oltre al numero sempre crescente di dispositivi collegati ad internet, sta aumentando anche il numero delle ore in cui le persone sono connesse ad internet. Gran parte di questo tempo viene dedicato al tempo libero, ma molte persone utilizzano internet per lavorare o per studiare. Qualsiasi tipo di attività legata ad internet comporta necessariamente un utilizzo di banda internet.

Nell’era del wireless, esistono innumerevoli ragioni per dare un taglio a fili e cavi, soprattutto quando si parla di connessioni ad internet, oggigiorno esistono tantissime offerte internet casa senza telefono per coloro che non desiderano avere la linea fissa, che per molti risulta ormai superflua.

Il comune di Lucca attualmente è coperto quasi completamente dalla fibra ottica. Nel dettaglio, la connessione FTTC riesce a coprire ben oltre il 98% delle abitazioni domestiche mentre la connessione FTTH supera oltre il 20% di copertura. Con l’ADSL invece, è assicurata una copertura su quasi il 100% del territorio.

Se parliamo di prestazioni invece, la velocità di connessione a Lucca si aggira intorno ai 100Mega rispetto ai 1000Mega che offrono le più importanti città italiane e c’è da considerare che a Lucca è presente una copertura di rete che supera il 20% del complessivo territorio comunale.

FTTC? FTTP? Cosa scegliere?

Se stai decidendo di acquistare un nuovo servizio internet, potresti imbatterti in termini come “FTPP” e “FTTC”. Questi acronimi che possono apparire talvolta complessi, in realtà sono semplici e facile da comprendere. Quali scegliere?

Un servizio FTTP è una connessione in pura fibra ottica che parte da un Internet Service Provider (ISP) e si collega direttamente a casa tua (o alla tua azienda).

Hai mai fatto caso a quelle cabine grigie presenti nel tuo quartiere? Ecco FTTC (acronimo di Fiber to the curb) sta ad indicare una connessione che necessita di un collegamento proprio con quelle! La connessione internet non passa direttamente da casa tua e le cabine fanno da intermediario.

Il FTTC usa il tradizionale cavo di rame in fibra ottica per poi collegare le varie cabine alle case o alle imprese. Considerando che installare cavi in fibra ottica richiede dei costi sostenuti, gli ingegneri utilizzano il rame come sostituto economico.

È importante ricordare che qualsiasi tipologia di fibra utilizzata rimane pur sempre più veloce delle tradizionali connessioni internet ADSL.

Consigli per la scelta

Quando si parla di connessioni ad internet bisogna scegliere bene il proprio gestore di servizi. Una scelta consapevole ti permetterà non solo di garantirti un servizio migliore ma anche di risparmiare sui costi del servizio stesso!

Per scegliere la migliore offerta ormai moltissime persone si affidano a strumenti di comparazione come Segugio.it per trovare l’offerta migliore, dal momento che lo strumento compara le tariffe dei principali operatori presenti nella zona di residenza, nella pagina dedicata potrai anche verificare la copertura del segnale sul tuo territorio

Si può anche verificare la copertura del segnale sul proprio territorio per una scelta consapevole rispetto alla velocità in modo da avere un servizio senza interruzioni per poterti godere i tuoi film e spettacoli preferiti.