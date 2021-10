Green pass e lavoro, da Cna un incontro informativo per aziende e dipendenti

Un incontro informativo per aziende e dipendenti in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass sul luogo di lavoro dal 15 ottobre. A organizzarlo è la Cna per giovedì (7 ottobre) alle 21,30 attraverso la piattaforma Zoom.

Nell’occasione saranno illustrate le procedure da adottare nelle imprese riguardo al personale dipendente. Giuseppe Santillo parlerà della modulistica predisposta da Cna necessaria per la delega della verifica, per la nomina dell’incaricato, per le istruzioni per il rilevamento, le informazioni per i lavoratori e per i fornitori. Le aziende interessate possono partecipare inviando una email a tesi@cnalucca.it.