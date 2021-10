Wepa, nello stabilimento in Polonia una nuova linea firmata Toscotec

L’innovazione made in Lucchesia si espande all’estero, nel settore cartario.

Wepa e Toscotec hanno, infatti, avviato una macchina tissue Ahead 2.2S nello stabilimento di Piechowice in Polonia. La nuova linea fa parte di una fornitura chiavi in mano completa di Toscotec, dal sistema di movimentazione delle balle di cellulosa e carroponte fino al sistema di movimentazione delle bobine. La macchina continua produce carta igienica di alta qualità da fibra riciclata principalmente per il mercato away from home.

La macchina ha un formato carta di 2.750 millimetri, una massima velocità operativa di 2.100 m/min e una capacità produttiva annua di oltre 36.000 tonnellate. È dotata della nuova generazione di pressa scarpa Toscotec TT NextPress, di un cilindro monolucido in acciaio Tt syd di terza generazione, di cappe a gas con molteplici fasi di recupero energetico e di un estrattore in linea integrato nella sezione dell’arrotolatore

La fornitura chiavi in mano include la completa preparazione impasti, il sistema brevettato Toscotec TT SAF® (Short Approach Flow), gli impianti elettrico e di controllo inclusi Dcs e Qcs, ed i sistemi di aspirazione polveri e nebbie. Il progetto comprende anche l’impianto del vuoto, la stazione dell’aria compressa, i carriponte, la movimentazione delle bobine e l’impianto di ventilazione del capannone. Toscotec ha fornito un pacchetto di servizi completo con l’ingegneria dettagliata dello stabilimento, il montaggio dell’impianto e della macchina, la messa in servizio, la supervisione all’avviamento e i corsi di formazione.

Questa linea rappresenta il quarto progetto chiavi in mano per la produzione di carta tissue fornito da Toscotec al gruppo Wepa segue tre precedenti operazioni chiavi in mano, di cui due realizzate a Wepa Lille (Francia) e Wepa Giershagen (Germania) nel 2015, ed una presso la stessa Wepa Piechowice nel 2017. Si tratta anche della sesta macchina tissue completa che Toscotec ha fornito al gruppo tedesco, comprese una linea installata a Wepa Sachsen a Kriebstein e una presso Wepa Giershagen. Dal 2006, Toscotec ha anche fornito sette ricostruzioni di cappe in cinque diversi stabilimenti Wepa in Germania e in Italia, che hanno migliorato l’efficienza energetica delle linee tissue esistenti offrendo una significativa riduzione del consumo di gas ed energia elettrica e un aumento dell’efficienza di macchina.

Udo Raumann, managing sirector di Wepa Professional, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver avviato con successo la nostra seconda macchina tissue allo stabilimento di Piechowice, rafforzando ulteriormente la nostra posizione sul promettente mercato dell’Europa orientale. Con Toscotec abbiamo avuto al nostro fianco un partner che ci ha supportato in maniera ideale nel corso del progetto”.

“In questo importante progetto di Wepa – spiega Stefano Raffaelli, project manager di Toscotec -, ha dichiarato, Toscotec aveva tempi stretti per progettare, fornire e installare un nuovo impianto completo all’interno di un edificio esistente che presentava diversi vincoli. Toscotec ha dimostrato la sua considerevole esperienza nella gestione di progetti chiavi in mano di questa portata e con un così alto grado di sfide sia per la progettazione ingegneristica che per la fase di implementazione. Ci siamo anche ampiamente coordinati con Wepa in merito alle opere civili che hanno dovuto gestire nello stesso limitato periodo di tempo. Grazie all’eccellente collaborazione con Wepa, siamo riusciti a portare a termine questa complessa operazione durante la pandemia”.