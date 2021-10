Ctt Nord, ecco come chiedere il rimborso voucher non utilizzati

In vista del subentro del nuovo gestore tpl a partire dal 1 novembre, a partire dal mercoledì (20 ottobre) e fino a domenica (31 ottobre) sarà anche possibile richiedere, nelle biglietterie aziendali Ctt Nord, il rimborso dei voucher ancora in corso di validità. Sarà sufficiente presentare il proprio voucher allo sportello per ottenere il rimborso. Per i voucher rilasciati per abbonamenti cartacei, sarà necessario presentare anche l’abbonamento di riferimento.

Si informa inoltre che a partire dal 1 novembre, primo giorno del nuovo gestore tpl, e fino al 31 gennaio 2022 sarà possibile gestire, recandosi in biglietteria, i titoli non più in corso di validità nelle seguenti modalità: per i possessori di biglietti cartacei vecchia gestione: sarà possibile richiedere una permuta con equivalenti biglietti del nuovo gestore Autolinee Toscane; per i possessori di voucher in corso di validità, titoli o crediti su carta mobile, titoli residui su carta multipla: sarà necessario compilare apposito form presente in biglietteria esplicitando codice fiscale e Iban e presentare i propri supporti di cui sopra (ivi compreso abbonamento cartaceo ove presente) per richiedere il rimborso economico su conto corrente bancario che l’azienda uscente verserà entro 90 giorni.