Si è insediato il nuovo Advisory board centro nord di Unicredit

Si è insediato oggi (19 ottobre) il nuovo Advisory Board Territoriale di UniCredit per la Region Centro Nord che comprende Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

E’ composto da 15 membri e presieduto dal sassolese Luigi Gilli.

“Il 15 luglio – spiega Niccolò Ubertalli, Responsabile di UniCredit Italia – il Gruppo ha annunciato una nuova fase del suo processo di semplificazione grazie alla quale l’Italia è diventata una geografia autonoma e dotata di pieni poteri, accanto a Germania, Europa Centrale ed Europa dell’Est. Questa decisione mostra quanto per noi siano importanti le nostre radici e questo Paese. Gli Advisory Board ci aiuteranno a rendere ancora più saldo questo legame e saranno un valido supporto per elaborare nuove strategie necessarie per la ripartenza”.

Gli Advisory Board Territoriali sono organismi consultivi nati con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza dei singoli territori, dei settori rilevanti e delle tematiche sociali locali, fornendo un contributo positivo allo sviluppo del business nelle aree di loro competenza. Gli AdB rappresenteranno dunque uno strumento di confronto sulle dinamiche nazionali e territoriali, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise tra la Banca e i rappresentanti del Paese, contribuiranno allo sviluppo sostenibile del business e dei territori offrendo infine supporto alla definizione dei piani di sviluppo territoriale della Banca.

Di seguito i nominativi dei nuovi componenti dell’Advisory Board Territoriale Centro Nord di UniCredit:

Roberto Bartolozzi , CEO Vetreria Etrusca (Toscana)

Christian Camisa , Amministratore Delegato T.T.A. Srl; Vice Presidente Confapi Nazionale (Emilia Romagna)

Giuliana Caroli , Consigliere di Amministrazione e Resp. Immagine e Comunicazione Coopservice S.Coop.p.A. (Emilia Romagna)

Paola Castellacci , CEO Adiacent S.p.A (Toscana)

Elio Catania , Presidente Quid Informatica (Toscana)

Maria Carmela Colaiacovo , Amministratore Delegato Tourist S.p.A.; Presidente Confindustria Alberghi (Umbria)

Roberta Fileni , Direttore Marketing Fileni Simar (Marche)

Giorgio Grazioso , CEO Aurora Srl (Emilia Romagna)

Antonello Marcucci , Presidente Umbra Group (Umbria)

Massimo Mercati , Amministratore Delegato Aboca (Toscana)

Mauro Papalini , CEO Papalini S.p.A. (Marche)

Silvio Pascolini , Amministratore Delegato Rossi Srl (Umbria)

Gianluca Pavanello , CEO Macron (Emilia Romagna)

Paolo Venturi , Direttore AICCON e The FundRaising School (Emilia Romagna)

I componenti dell’Advisory Board Nazionale e quelli degli Advisory Board Territoriali sono stati scelti fra eminenti esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale, accademico o rappresentanti di specifiche realtà locali italiane che godono di indiscutibile reputazione in ambito economico, a livello nazionale e territoriale; rappresentanti qualificati delle associazioni imprenditoriali e di categoria; rappresentanti delle Autonomie Funzionali, esponenti dell’associazionismo e del volontariato nonché opinion leader ed esponenti del mondo della cultura.