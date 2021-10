Toscotec avvia a Essel Kâğıt la macchina tissue più grande di tutta la Turchia

Essel Kâğıt ha avviato allo stabilimento di Osmaniye in Turchia una linea Ahead 2.2L per la produzione di carta tissue fornita da Toscotec chiavi in mano. Si tratta della quarta macchina tissue che Toscotec ha avviato in sole tre settimane in quattro paesi diversi in Europa e Asia. La nuova Pm3 produce carta tissue di alta qualità per il mercato locale.

Con un formato carta di 5700 millimetri e una capacità produttiva giornaliera di 270 tonnellate, questa linea Ahead 2.2L è la macchina tissue più grande e più produttiva della Turchia. È provvista di una cassa d’afflusso Tt Headbox-MLT completamente idraulica e dotata del controllo di diluizione, una pressa scarpa Tt NextPress, un monolucido in acciaio Tt Syd di terza generazione con una geometria ottimizzata per una più alta efficienza di scambio termico, e cappe a gas Tt Hood progettate con molteplici fasi di recupero di energia termica e predisposte per la cogenerazione.

La fornitura chiavi in mano include l’intero sistema di preparazione impasti, il circuito brevettato di testa corto Tt Saf, l’impianto elettrico e di controllo, e i sistemi di aspirazione polveri e nebbie. La linea produttiva comprende anche due ribobinatrici Optima con controllo della tensione e dello spessore del foglio, dotate di estrattore automatico delle aste al fine di ottenere la massima efficienza di avvolgimento. Un pacchetto di servizi completa la fornitura chiavi in mano con l’ingegneria dell’impianto, la supervisione al montaggio, la messa in servizio, i corsi di formazione, l’avviamento ed il sistema Yes Connect-Vision ARrper servizi in remoto efficienti.

Ahmet Temuroglu, project manager di Essel Selüloz ve Kâğit Sanayi Tic. A.Ş., afferma: “Siamo molto soddisfatti del risultato di questa operazione di investimento. Toscotec ha dimostrato la propria capacità di gestire e portare a termine con successo un progetto chiavi in mano in tempi ristretti. Hanno dato priorità al nostro obiettivo comune, mostrando grande flessibilità nel risolvere varie problematiche e nell’adattare il programma alle nostre esigenze. La nuova macchina Ahead sta già operando ad una buona efficienza, siamo fiduciosi che presto raccoglieremo a pieno i benefici di questa avanzata tecnologia.”

Pier Paolo Brunazzi, project manager di Toscotec, afferma: “Abbiamo avuto una collaborazione molto positiva con Essel, perché sin dall’inizio abbiamo instaurato un rapporto di fiducia. Essel si è dotata della tecnologia Toscotec top di gamma, comprese le nostre ultime innovazioni di prodotto. Ci aspettiamo che raggiungano in brevissimo tempo i loro obiettivi di produzione e di qualità della carta”.

La Essel Selüloz ve Kâğit Sanayi Tic. A.Ş. (Essel cellulose and paper industry) fondata nel 2005, Essel Cellulose and Paper Industry è un produttore leader di bobine di carta tissue per trasformazione, con un portafoglio di 600 prodotti tra cui carta igienica, tovaglioli e asciugamani. L’azienda gestisce due stabilimenti per la produzione di carta tissue a Zonguldak Çaycuma (Pm1) nel nord e Osmaniye (Pm2) nel sud della Turchia, e ha una capacità produttiva annua complessiva di 76mila tonnellate.