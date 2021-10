Prezzo triplicato per una camera per il Summer Festival 2022, turista scrive a Confcommercio

Prezzo triplicato per una camera per il Summer Festival del 2022. È su questo che si appunta la lamentela di un turista senese, che avrebbe voluto tornare in città dopo una piacevole visita lo scorso agosto.

Il cliente ha scritto anche alla Confcommercio e alle associazioni dei consumatori per stigmatizzare una situazione: “Il 14 agosto scorso – dice – ho pernottato una notte a Lucca in un B&B. Il prezzo della camera è stato pari a 100 euro. Ho recentemente ricontattato telefonicamente la struttura per richiedere disponibilità di una camera in occasione di un evento musicale nell’ambito del Lucca Summer Festival di giugno 2022. Il personale della struttura mi ha risposto che il prezzo della stessa camera da me occupata in agosto 2021 sarebbe stato pari a 300 euro, mentre per una camera ben più piccola avrei dovuto pagarne 200″.

“Premesso che ogni operatore turistico ha facoltà di stabilire la propria politica commerciale – segnala il turista – sottopongo alla vostra attenzione il fatto che, dal punto di vista della deontologia professionale, tale comportamento appare emblematico e alquanto discutibile. Inoltre non incoraggia certo noi consumatori a ritornare in luoghi che certamente hanno un elevato livello di interesse storico e culturale”.