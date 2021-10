Televisore oled online: acquistalo con un clic per una visione “cinematografica” a casa tua

Nel corso degli anni il televisore si è evoluto rapidamente tanto per spessore (si è passati dagli schermi grandi e grossi agli schermi super sottili) quanto per colori e visione. Un grande contributo a questo cambiamento repentino deriva soprattutto dallo sviluppo della tecnologia oled (Organic Light-Emitting Diode), usata per produrre tv che utilizzano diodi organici per emettere luce e riprodurre immagini sullo schermo.

Il televisore oled online può essere acquistato facilmente, basta un clic dal proprio smartphone! Una volta che verrà consegnato a casa tua noterai subito la differenza: dalla fluidità delle azioni fulminee alla nitidezza dei colori e tanto altro. Vediamo nel dettaglio come funziona la tecnologia oled e quali sono i vantaggi di avere un televisore oled.

4 strati per 1 pannello Oled

La tecnologia Oled è di gran lunga superiore, dato che permette di sperimentare neri puri e profondi e al contempo colori ricchi e vibranti. Un pannello Oled è costituito da 4 strati:

Substrato, che funge da base strutturale;

L’anodo, che attira gli elettroni;

Il catodo, che emette gli elettroni;

L’intermezzo, cioè lo strato organico che sta in mezzo ed è ulteriormente diviso in uno strato conduttore dotato di “celle” in cui gli elettroni vanno ad incastrarsi durante il passaggio liberando energia e, in uno strato emissivo, producendo luce.

5 motivi per cui acquistare un televisore oled

A questo punto, una volta compreso il funzionamento della tecnologia oled, bisogna approfondire i vantaggi che possano derivare dall’acquisto di un televisore oled, ovvero:

In primis i tv oled hanno un rapporto di contrasto infinito, ovvero i pixel che si accendono indipendentemente non hanno bisogno di alcuna lampada o altro mezzo e ciò li rende indipendenti l’uno dall’altro, consentendo al contempo di poter controllare la luminosità per riprodurre profondità e tonalità realistiche, con il risultato finale di avere immagini vere; Immagini più nitide e colori più intensi: incorporando i filtri di colore, i televisori oled producono neri più profondi ed un’ampia gamma di colori; Il tempo di risposta (cioè quanto impiega un diodo a passare da “acceso” a “spento”) è molto più rapido e ciò consente di avere un’immagine meno sfuocata; L’angolo di visione è ampio, tanto che gli angoli di visualizzazione estremi raggiungono anche gli 84 gradi. Gli schermi Oled così possono essere guardati senza perdere luminosità di alcun tipo, proprio perché i singoli pixel emettono luce e colore in modo indipendente; I televisori oled sono più leggeri ed innovativi. I pannelli infatti sono sottili e non necessitano di retroilluminazione, consentendo così a chi li progetta di poter ideare un design elegante e sottile, che risalti in appartamenti moderni ed arredati in modo sobrio.

E allora acquista il tuo televisore oled online ed immergiti subito in un’esperienza visiva totale. Potrai goderti i tuoi film o serie preferite guardando le immagini su uno schermo sottile dall’ampio angolo di visione, proprio come se fossi al cinema, ma comodamente a casa tua!