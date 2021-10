Connettività e reti industriali – l’importanza di scegliere i brand migliori in questo campo

Il settore delle reti industriali nei nostri giorni, risulta fiorente ed estremamente richiesto. Non ha risentito infatti del periodo di covid, che anzi, ha intensificato la richiesta dei suoi prodotti. Non sempre però gli articoli venduti da rivenditori che si occupano di reti industriali sono di qualità, motivo per il quale bisogna stare ben attenti a rivolgersi a fornitori seri e dalla comprata esperienza sul campo. Ecco quindi che per coloro che sono interessati a dispositivi e tecnologie relative alla comunicazione industriale intelligente, è possibile segnalare i prodotti Moxa in offerta , proposti a prezzi veramente concorrenziali. Questi articoli vengono commercializzati da un’azienda leader nel settore, definibile la migliore sul mercato.

Gli articoli più diffusi delle reti industriali

Tra gli articoli più diffusi e richiesti dagli imprenditori che necessitano di reti industriali, vi sono:

I convertitori , utilizzabili anche in ambienti in cui temperature e umidità danno filo da torcere. Tra quelli più venduti vi sono quelli capaci di effettuare conversioni da Ethernet a Fibra ottica, conversioni da seriale a seriale, conversioni da seriale a fibra ottica e da Fieldbus a fibra.

, utilizzabili anche in ambienti in cui temperature e umidità danno filo da torcere. Tra quelli più venduti vi sono quelli capaci di effettuare conversioni da Ethernet a Fibra ottica, conversioni da seriale a seriale, conversioni da seriale a fibra ottica e da Fieldbus a fibra. I controller e i prodotti I/O , necessari nell’automazione industriale. Solitamente sono costruiti con tecnologie push, così da incentivare le risposte I/O, garantendo delle raccolte di dati sicure e precise. I dispositivi più avanzati forniscono supporto per più protocolli OT/IT portando ad una realizzazione rapida di applicazioni IIoT.

, necessari nell’automazione industriale. Solitamente sono costruiti con tecnologie push, così da incentivare le risposte I/O, garantendo delle raccolte di dati sicure e precise. I dispositivi più avanzati forniscono supporto per più protocolli OT/IT portando ad una realizzazione rapida di applicazioni IIoT. I router industriali , conosciuti per essere molto stabili ed efficaci anche in circostanze complicate, come per esempio nell’ambito dell’automazione industriale.

, conosciuti per essere molto stabili ed efficaci anche in circostanze complicate, come per esempio nell’ambito dell’automazione industriale. Gli switch industriali , ethernet e capaci di garantire un’alta affidabilità industriale, sicurezza maggiore, ridondanza di rete e gestione semplificata.

, ethernet e capaci di garantire un’alta affidabilità industriale, sicurezza maggiore, ridondanza di rete e gestione semplificata. Dispositivi Wireless , molto diffusi nel settore ferroviario, con access point, bridge, controllo degli accessi client e wlan.

, molto diffusi nel settore ferroviario, con access point, bridge, controllo degli accessi client e wlan. Computer Arm , progettati per funzionare a lungo termine, non a caso spesso sono coperti da garanzie molto lunghe (5/10 anni) e sono perfetti per il monitoraggio remoto e le applicazioni di acquisizione dati.

, progettati per funzionare a lungo termine, non a caso spesso sono coperti da garanzie molto lunghe (5/10 anni) e sono perfetti per il monitoraggio remoto e le applicazioni di acquisizione dati. Programmi di sistema per accelerare il time to market, solitamente risultano di semplice comprensione e utilizzo, facilitando il lavoro ai programmatori. Essi servono nella creazione di applicazioni personalizzate per l’acquisizione dei dati, trasmissioni wireless/cellulare e la gestione di tecnologie a distanza.

EtherNet/Ip – Che cos’è questo termine tanto utilizzato?

EtherNet/IP è un bus di campo che si basa su Ethernet per migliorare la tecnologia Ethernet classica nell’automazione industriale. Grazie ad esso è possibile controllare, configurare e raccogliere simultaneamente i dati di una rete, operando ad una elevata velocità di trasmissione. In poche parole EtherNet/Ip è un protocollo di comunicazione che si differenzia da altri protocolli poiché offre standard molto alti di trasmissione dati. EtherNet/IP inoltre supporta Ethernet, protocollo Internet e protocollo TCP o UDP e risulta pertanto compatibile in sinergia con tutte le tecnologie che utilizzano questo protocollo. I prodotti con EtherNet/Ip sono spesso coinvolti in fornitura di gas combustibili, produzione di alimenti, industria delle bevande e nei caseifici. Non da meno il settore dell’automazione e controllo delle acque/acque reflue.