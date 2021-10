A Bologna il summit internazionale al femminile di WomenX Impact

Conto alla rovescia per l’atteso summit internazionale WomenX Impact, l’evento che celebra la leadership e l’empowerment femminile che si terrà dal 18 al 20 novembre 2021 al FICO Eataly World di Bologna, in presenza e contemporaneamente anche in modalità online. Sarà l’occasione per offrire un palcoscenico unico a quelle donne che si sono distinte nei loro percorsi di vita e carriera, e a quelle aziende che si sono impegnate maggiormente con progetti importanti in ambito Diversity & Inclusion. Oltre 150 speaker da tutto il mondo si faranno portavoce di una full immersion di case study, storie personali, carriere di successo e nuovi modi di affrontare scelte personali e professionali che possano far riflettere tutte le professioniste che vogliano crescere, evolversi e moltiplicare le proprie opportunità in ambito lavorativo e non.



Ai Keynote Speech, panel di discussione e workshop che verteranno su moltissimi temi di ultima generazione, si alterneranno numerosi momenti dedicati al networking, proprio per permettere a tutti di poter fare rete, incontrare nuove persone con cui creare progetti, scambiare idee ed aumentare le proprie opportunità di crescita personale e professionale. Non mancherà anche una Startup competition che andrà a porre l’accento sulle idee innovative create da brillanti imprenditrici operanti nei settori: Lifestyle, Sustainable & Circular, Education, Health & Fitness e infine : Fintech & Insurtech.

Ispirazione, formazione e networking ma soprattutto emozione. Sono questi i punti cardine del summit che darà voce a storie di donne che ce l’hanno fatta e che vogliono condividere con la platea tutti i loro successi ma non solo. Sveleranno anche gli ostacoli e le difficoltà che hanno dovuto superare e quali sono stati gli strumenti chiave che hanno permesso loro di diventare le professioniste che sono oggi, al fine di ispirare nuove leader di oggi e domani. I numeri raggiunti rappresentano una sfida vinta per una community al femminile che cresce ogni giorno di più.

“La kermesse sarà il coronamento di un lungo percorso – afferma Eleonora Rocca, Fondatrice & Managing Director dell’evento –. L’ecosistema WomenX Impact è infatti oggi molto più di un evento, ma una community che alla data odierna conta oltre 5000 iscritte e 150 ambassador su territorio nazionale e internazionale, che attraverso l’omonima piattaforma alla quale si può accedere gratuitamente attraverso questo link https://community.womenximpact.com/feed collaborano quotidianamente e accedono a costanti opportunità che supportano il loro empowerment. Un percorso davvero emozionante di cui non potrei essere più felice. Ritengo che sia un’opportunità da non perdere – aggiunge Eleonora Rocca – riuscire ad incontrare e vedere riunite così tante professioniste di valore ricche di tenacia, determinazione e preparazione, non capita tutti i giorni. Abbiamo bisogno di fare squadra, di imparare a supportarci e di riuscire ad immaginare tutte insieme un futuro sempre più ricco di donne in posizioni di leadership e non grazie alla mera imposizione di quote rosa, ma ai nostri meriti. Dobbiamo lavorare per abbattere completamente tutti quegli stereotipi che troppo spesso oggi, non ci permettono di massimizzare i nostri talenti e le nostre opportunità, e anche educare le aziende riguardo al fatto che, come dimostrato da numerosi ed autorevoli report, i team ‘diverse’ lavorano meglio e producono risultati migliori e di conseguenza impatti importanti sul business, e questa, per me è innovazione”.



Anche il seguito sui social è aumentato a dismisura in pochi mesi: su LinkedIn la pagina ufficiale ha già superato i 5000 follower, mentre su Instagram ha quasi raggiunto i 4000 e anche gli iscritti al canale Youtube hanno da poco raggiunto i mille iscritti, canale all’interno del quale si svolgono regolarmente eventi e webinar digitali, gratuiti, su moltissimi temi di ultima generazione, realizzati con il contributo di importanti aziende come UniCredit e che hanno visto la partecipazione di importanti speaker e influencer di settore.

Tra gli speaker che saliranno sul palco del FICO Eataly World: Manuela D’Onofrio, Head of Group Investment Strategy di UniCredit, Annalisa Areni Regional Manager Sud di UniCredit, Luciano Cantoni, Head of Cross Products Ads Solutions di Google, Margot Olifson, Head of C2C di Ebay Italia, Olga Farreras Casado, Enterprise Relationship Manager di LinkedIn, Giovanna D’Esposito, General Manager Southern Europe di Uber, Maura Latini, Amministratore Delegato di Coop Italia, Olimpia Merlo, Sales Manager di Amazon, Giulia Marzetti, Policy Officer della Commissione Europea, Talita Ramos Erickson, Chief Diversity Officer di Barilla Group e Francesca Fraulini, People & Performance Lead di The Kraft Heinz Company, Laura Corbetta CEO e founder di YAM112003.

Moltissime tuttavia le altre importanti professioniste e aziende presenti tra cui: Mattel, BBC News, Nestlé, We Are Social, Hewlett Packard Enterprise, Financial Times, DLV BBO, Discovery Inc., MBE Worldwide, Edelman Italia, Havas Life, la FAO e molte altre che si possono trovare nel programma completo presente sul sito ufficiale.