Oggi (4 novembre) nella location del Grand Hotel Bonanno a Pisa si è svolta l’assemblea interprovinciale di Fiaip Pisa – Lucca con l’elezione del nuovo consiglio direttivo che guiderà il collegio nel prossimo quadriennio.

La votazione ha portato alla nomina di nuovo presidente Armando Barsotti, che va a prendere il posto di Alessandro Lombardi, presidente uscente dopo due mandati consecutivi.

Armando Barsotti, agente immobiliare dal 1981 e già dirigente nazionale Fiaip, sarà coadiuvato in qualità di vicepresidenti dal riconfermato Matteo Nencioni e dalla new entry Simone Casani, agente immobiliare della Versilia che sarà un riferimento importante e una guida per un maggior sviluppo territoriale locale.

Eletti come membri nel nuovo consiglio interprovinciale i consiglieri Alessandro Lombardi, Antonella Rocca, Chiara Cerri, Sauro Bandinelli, Riccardo Natale, Franck Cusumano, Cosmin Candachia e Luca Ibba.

“In primis ci tengo a ringraziare pubblicamente il presidente uscente Alessandro Lombardi che ha guidato il nostro collegio per due mandati ottenendo grandi risultati – sottolinea Armando Barsotti, neo eletto presidente di Fiaip Pisa-Lucca –. Tanto è stato fatto anche in riferimento al rallentamento dovuto alla pandemia per la categoria degli agenti immobiliari professionali e non per quelli occasionali o che offrono pochi servizi e chiedono basse provvigioni”.

“Tutto il gruppo è coeso, unito – prosegue Barsotti – e saprà condividere lo sviluppo territoriale sempre con l’obiettivo di innalzare l’etica professionale e la professionalità che caratterizza da sempre gli agenti immobiliari associati a Fiaip, nell’interesse della collettività e dei clienti”.

“La formazione e l’aggiornamento professionale nel rispetto del codice etico – conclude Armando Barsotti – saranno i punti centrali del nostro lavoro anche nel prossimo quadriennio. Così come la condivisione e la collaborazione per offrire i migliori servizi professionali disponibili, sia ai colleghi agenti che a tutti i clienti che si rivolgeranno alle agenzie facenti parte della nostra grande Federazione”.