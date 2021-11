Fnp Cisl Toscana nord, al via le assemblee soci in vista del secondo congresso territoriale

Al via le assemblee soci della Federazione nazionale pensionati Cisl Toscana nord in vista del secondo congresso territoriale che si terrà al Real Collegio l’1 e 2 dicembre.

Sono infatti state programmate le relative fasi precongressuali che porteranno, attraverso le assemblee degli iscritti, al rinnovo dei vertici rappresentativi della base tramite l’elezione dei delegati al congresso.

“La convocazione delle assemblee delle rappresentanze sindacali locali rappresenta un percorso fondamentale per gli adempimenti statutari – sottolinea Mario Filippi, coordinatore Rls di Lucca per Fnp Cisl -. Le assemblee sono l’occasione per riacquistare consapevolezza del momento in cui viviamo, capire da vicino le esigenze e le difficoltà dei pensionati del nostro territorio, prendere coscienza dei nostri diritti e definire la strategia per i futuri assetti della Fnp Cisl territoriale per i prossimi quattro anni. Ricordando l’importanza della presenza invitiamo tutti gli iscritti a non mancare questo appuntamento”.

Per gli iscritti di Lucca la precongressuale si terrà giovedì (11 novembre) nella sede Cisl viale Puccini 1780 a Sant’Anna.