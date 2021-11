Commercio su aree pubbliche, Cna: “Comuni rilascino le concessioni”

Il decreto sulla concorrenza ha riportato alla ribalta il problema delle concessioni del commercio su aree pubbliche che attende da anni un provvedimento chiarificatore e definitivo sull’argomento. Un insieme di imprese che ha ricevuto un grosso colpo dallo stop dovuto alla pandemia e che chiede risposte ormai non più rinviabili.

“Ora che è possibile regolarizzare le concessioni – spiega Valentina Cesaretti, portavoce Cna del settore – molti Comuni si trincerano dietro incomprensibili ritardi. È per questo motivo che sollecitiamo le amministrazioni che ancora non lo hanno fatto a procedere con il rilascio delle nuove concessioni agli ambulanti. Nella nostra Regione, tra le poche in Italia, abbiamo una legge che consente di procedere in tal senso e ci chiediamo cosa stiano aspettando i Comuni per procedere”.

La Regione Toscana era intervenuta infatti tra le prime in Italia a prevedere il rinnovo delle concessioni. Tale possibilità era stata poi confermata dal governo con apposito decreto.

“Facciamo pertanto appello a Regione Toscana ed ai Comuni inadempienti affinché tale rilascio avvenga in tempi brevi. Per il momento il governo intende procedere con un censimento – continua Cesaretti – ma non sappiamo se questo sarà sufficiente per mettere in sicurezza il lavoro di molti ambulanti. La categoria ha oggi bisogno di alcune certezze per poter guardare al futuro e prevedere degli investimenti che consentano una ripresa dignitosa delle attività”.