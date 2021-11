Coppa Davis, Unicredit è banca ufficiale dell’evento

UniCredit è orgogliosa di essere partner della Coppa Davis by Rakuten Finals in qualità di Official Bank e unica rappresentante del settore bancario.

Il Gruppo vanta un’importante esperienza nella sponsorizzazione di grandi eventi sportivi e la Coppa Davis rappresenta per UniCredit una grande opportunità. Questo, sia per la presenza della banca nei territori in cui si svolge la competizione, sia per la condivisione dei principi fondamentali del tennis, per l’impegno della Banca in termini di sostenibilità e l’aumento dell’interesse verso questo sport grazie alla digitalizzazione. Obiettivo principale della partnership è la volontà di rafforzare il marchio UniCredit attraverso questo prestigioso palcoscenico.

“UniCredit è lieta di sponsorizzare la Coppa Davis perché rispecchia perfettamente il nostro posizionamento di banca commerciale paneuropea – ha dichiarato Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit S.p.A.. I tennisti professionisti rappresentano l’eccellenza, la crescita personale e il lavoro di squadra. Valori, questi, a cui tutto il Gruppo si ispira. La Coppa Davis è uno dei principali eventi internazionali del tennis e siamo davvero onorati di poter collaborare per quest’anno, ospitando tre eventi chiave in due dei nostri mercati importanti e in crescita del Gruppo”.

Le finali della Coppa Davis by Rakuten si svolgeranno dal 25 novembre al 5 dicembre 2021 in tre città. Innsbruck e Torino ospiteranno, ciascuna, due dei sei gruppi per un quarto di finale. I restanti quarti di finale, le semifinali e la finale si disputeranno a Madrid.

L’accordo di sponsorship comprende una vasta gamma di opportunità di comunicazione e diritti promozionali che includono branding, pubblicità e hospitality. Durante la competizione sarà assegnato un premio speciale UniCredit, ACE4sustainability: una donazione a una associazione benefica selezionata tra quelle impegnate su tematiche ESG e sarà offerta la possibilità di partecipare al “lancio della monetina” all’inizio di alcuni match. Inoltre, sarà a disposizione il merchandising ufficiale dell’evento firmato da alcuni selezionati giocatori in gara nelle finali.