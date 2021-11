NFT: Cosa Sono e Come Funzionano

Negli ultimi tempi avrai sentito parlare degli NFT, degli strumenti per effettuare investimenti ritenuti “innovativi” per il loro rapporto con la tecnologia blockchain e per la loro applicazione nel mercato dell’arte. Ma facciamo un passo indietro, cosa sono gli NFT?

I Non-Fungible Token sono dei certificati di proprietà su opere digitali, che nell’ultimo periodo stanno riscuotendo un enorme successo ma, la maggior parte delle persone non esperte del settore, non sanno come acquistare questi certificati e a cosa servono.

Gli NFT sono degli strumenti compresi all’interno di un sistema molto fragile e relativamente nuovo agli occhi del pubblico, che necessita di essere studiato e approfondito sia dal punto di vista tecnico che giuridico. Per questo motivo, abbiamo deciso di approfondire l’argomento in questo articolo.

Cosa sono gli NFT e a cosa servono

Iniziamo affermando che l’acquisto degli NFT non determina l’acquisto dell’opera d’arte ma, offre la possibilità di dimostrare il proprio diritto sull’opera, che viene garantito attraverso uno smart contract.

L’opera d’arte è resa disponibile in versione digitale, si utilizza una foto, una documentazione filmata, un tweet o un file audio che viene salvato in digitale e compresso attraverso il processo di hashing, volto a rendere impossibile la ricostruzione del documento digitale da parte di terze persone.

L’hash viene successivamente memorizzato su una blockchain e associato ad una marca temporale. Il creatore della sequenza può utilizzare gli NFT per vendere l’hash in cambio di un pagamento in criptovaluta e il token tiene al suo interno ogni traccia delle vendite effettuate, così da poter dimostrare tutti i passaggi di mano della sequenza e, quindi, il possesso. Questo complesso meccanismo fornisce una prova di autenticità e di proprietà dell’opera.

Che cosa contiene un NFT

I dati inseriti all’interno del token non fungibile sono pochi, sia a causa del poco spazio disponibile che a causa dell’energia impiegata. Non è possibile inserire dei file di grandi dimensioni nella blockchain perché appesantiscono tutta la catena.

Un NFT possiede al suo interno un identificativo unico del contratto stipulato per l’acquisto della proprietà di un’opera d’arte. Il certificato contiene alcune proprietà del token e dell’hash che lo collegano direttamente ad un file contenente l’immagine o il video digitali.

Alcune tipologie di NFT possono contenere anche delle condizioni contrattuali di compravendita.

Come si acquista un NFT

Per acquistare un NFT bisogna necessariamente servirsi di una blockchain, un database decentralizzato e immutabile, di cui nessuno possiede i diritti di modifica dei dati presenti al suo interno.

Attraverso la memorizzazione della sequenza e della sua marca temporale in una blockhain è possibile dichiarare che si è in possesso di un’opera d’arte e nessun’altro può modificare, falsificare o prendere possesso delle informazioni presenti nell’hash.

I diritti di un titolare NFT

Quando si acquista un NFT si ha solo la certezza di possedere un token non fungibile che rimanda ad un file digitale. Dal punto di vista giuridico, non tutti gli NFT sono uguali: alcuni non garantiscono alcun diritto sul file digitale venduto ma solo la cessione del file da parte dell’autore che, una volta venduto il file, si impegna a non venderlo una seconda volta.

Se l’autore dell’opera d’arte decide di vendere due volte la stessa opera, e quindi di non rispettare l’impegno giuridico di limitarne la proliferazione, non è possibile agire contro l’autore stesso ma, giuridicamente, è possibile agire solo nei confronti della piattaforma blockchain.