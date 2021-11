Unicredit è main sponsor di Pitti Immagine

UniCredit è un Gruppo bancario paneuropeo determinato a mantenere forte il radicamento sui territori e un rapporto a tutto campo con le comunità nelle quali opera, sostenendole su molteplici fronti.

Per questo UniCredit si impegna anche nel supportare iniziative di rilievo per le realtà in cui è presente ed è dal 2020 Main Sponsor di Pitti Immagine, leader nella promozione dell’industria e del design della moda italiana. Una collaborazione triennale inaugurata lo scorso anno e che, dopo un periodo caratterizzato da eventi digitali, da questa estate ha finalmente visto il ritorno dei grandi saloni in presenza, dedicati ad un fashion sempre più responsabile e sostenibile.

I recenti appuntamenti sul climatechange hanno evidenziato ancor più la necessità di accelerare sulla revisione dei processi produttivi in chiave green e sugli impatti che questi possono avere su tutta la filiera. Quest’ultima rappresenta la vera sostenibilità del Made in Italy, ovvero la ricchezza del know how che ci contraddistingue e che non dobbiamo perdere, in termini di qualità dei piccoli fornitori e delle lavorazioni artigianali grazie alle quali i nostri prodotti sono famosi nel mondo.

Il supporto alle filiere, anche attraverso finanziamenti della supply chain, è uno dei cardini dell’azione di UniCredit, insieme al sostegno e alla consulenza mirati per una transizione ecologica del business. Questo significa in concreto essere vicini al territorio e facilitare il mantenimento delle produzioni e delle tradizioni artigianali nei luoghi di origine.

“La partnership con Pitti è una testimonianza del nostro impegno a sostegno delle imprese del Made in Italy – ha dichiarato Livio Stellati,Head of Territorial Development UniCredit Centro Nord -, delle eccellenze produttive che si contraddistinguono per la capacità di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità e di rispondere concretamente alle sfide di questo momento storico che richiede un forte impegno di tutti verso la transizione ecologica. In UniCredit ne siamo consapevoli ed abbiamo avviato da tempo diverse iniziative in tal senso. La nostra strategia di business ci vede impegnati nel supportare i clienti, le comunità, i partner e l’industria in generale, facendo la nostra parte nel finanziare la transizione verso un’economia più sostenibile e inclusiva”.

Il supporto della Banca a Pitti Immagine rientra nel programma UniCredit per l’Italia, studiato dal Gruppo bancario per essere vicino alle comunità locali, attraverso interventi a sostegno di privati e imprese; e per la valorizzazione di iniziative e la realizzazione di progetti che possano rappresentare per i territori un’opportunità di dialogo, confronto e rinnovamento.