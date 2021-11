Costruire sostenibile, nuovo e ultimo appuntamento online del laboratorio

Nuovo appuntamento con il laboratorio del costruire sostenibile, il percorso formativo che promuove l’innovazione e la diffusione di una nuova cultura nel settore edile, sempre più ecosostenibile e digitale.

Venerdì (26 novembre) dalle 15 alle 18, infatti, ci sarà il terzo e ultimo modulo dell’edizione 2021 in modalità webinar, dal titolo La progettazione integrata edificio impianto: dal bim al cantiere digitale. A promuoverlo è Lucense, istituto nazionale di BioArchitettura, Ente scuola edile CPT Lucca e Celsius, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione del collegio dei geometri, dell’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori e l’ordine degli ingegneri della provincia di Lucca.

L’obiettivo è guidare i professionisti nell’aggiornamento delle proprie competenze verso la realizzazione e la ristrutturazione di edifici con un basso impatto ambientale e alte prestazioni energetiche, capaci di garantire un elevato comfort abitativo. Il tema del 2021, infatti, è quello, molto attuale, della transizione ecologica nel settore dell’edilizia. L’appuntamento sarà dedicato alla progettazione integrata edificio-impianto: dal bim, il building information modeling, al cantiere digitale.

La parte teorica del corso si concentra sul progetto del parco scientifico tecnologico della Scuola Sant’Anna, che viene esaminato, dai docenti Roberta Cecchi e Francesco Garzella, come caso studio reale con l’obiettivo di illustrare l’approccio della “metologia” bim ed aprire una riflessione sui diversi aspetti – concettuali, organizzativi ed operativi – che l’utilizzo di tale progettazione integrata richiede. Seguirà poi l’applicazione pratica con la testimonianza delle imprese che hanno lavorato al progetto e l’analisi, compiuta da Paolo Rosi, della gestione integrata del cantiere, con particolare attenzione al cantiere digitale. Il corso è accreditato dal collegio dei geometri di Lucca, dall’ordine degli architetti Ppc di Lucca e dall’ordine degli ingegneri di Lucca. Per la partecipazione a questo modulo, oltre ai 3 Cfp, saranno riconosciute tre ore per ‘aggiornamenti coordinatore per la sicurezza’ e tre ore per ‘aggiornamento Rspp’.

Il Laboratorio del costruire sostenibile si chiuderà con la conferenza finale, in presenza, in programma il 3 dicembre. Per informazioni e iscrizioni consultare il sito labcostruiresostenibile.it o scrivere a formazione.lucense@lucense.it.