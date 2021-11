Consorzio di bonifica, l’opposizione: “Venga fatto un censimento di tutti i tratti dei canali tombati”

Un censimento di tutti i tratti dei canali tombati. A chiederlo sono i consiglieri di minoranza Fortunato Angelini, Pietro Casali e Giampaolo Bertola, componenti dell’assemblea al consorzio di bonifica Toscana nord, con un emendamento urgente da inserire alla proposta di delibera in approvazione in merito al piano di manutenzione dei fossi e canali per il 2022. Proposta che sarà esaminata lunedì (29 novembre).

“Nell’emendamento chiediamo – concludono i consiglieri – che venga fatta dal consorzio una completa ricognizione e censimento di tutti i tratti di canali tombati ricadenti nei comuni del comprensorio di bonifica, che venga redatta un’apposita cartografia – individuando le criticità del reticolo da rimuovere – e che assieme ai comuni interessati da interventi di ripristino vengano chiesti appositi finanziamenti alla Regione Toscana“.