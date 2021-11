Pnrr, la progettazione cooperativa si candida a partner della pubblica amministrazione

La progettazione cooperativa si candida ad essere un partner serio e affidabile nel percorso di attuazione del Pnrr, che metterà a dura prova le capacità tecniche delle pubbliche amministrazioni, che vengono, purtroppo, da anni di politiche di austerità con scarsi investimenti organizzativi e non sufficiente attenzione all’innovazione e al ricambio generazionale.

Quanto emerso nel corso dell’assemblea delle cooperative di progettazione e ingegneria di Legacoop produzione e servizi che si è svolta oggi a Lucca, alla sede del Palazzo Ducale, organizzata in collaborazione con la cooperativa Città Futura.

“Forte spirito di cooperazione e condivisione sono un grande valore aggiunto che contraddistingue le cooperative del settore. C’è grande dinamicità e ampie prospettive per il futuro”. Con queste parole Gianmaria Balducci, presidente di Legacoop Produzione e Servizi, ha aperto i lavori della mattina dedicata ad esplorare quali saranno gli effetti delle nuove regole del PNRR sul mercato della progettazione e dei lavori pubblici e come le risorse del Pnrr atterreranno sul mercato, diventando di fatto infrastrutture e lavori.

Come ribadito dal responsabile del settore di Legacoop Produzione e Servizi Marco Mingrone “la trasformazione delle risorse del Pnrr in cantieri e in nuovi servizi è il principale impegno che questo Governo sta mettendo in campo per riportare l’amministrazione italiana all’interno di una fisiologia attuativa degli investimenti finora sconosciuta. Farlo nel tempo previsto dall’Unione Europea è una corsa contro il tempo e rappresenta la grande sfida cui ora è chiamata la pubblica amministrazione italiana e anche le imprese”.

Sul ruolo che le cooperative e le pubbliche amministrazioni possono giocare in questa sfida e sullo stato dell’arte delle assegnazioni delle risorse e della nuova normativa appalti si è articolato il confronto con Giorgia Aresu, partner Kmgp, Andrea Mascolini, direttore dell’Oice, Andrea Ferrante consiglio superiore dei lavori pubblici, Alberto Cucchiarelli della direzione regolazione contratti pubblici Anac, Ivana Malvaso, responsabile Settore Contratti Regione Toscana.