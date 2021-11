Come usano lo smartphone gli over 60?

Gli over 60 che rapporto hanno con la tecnologia? Gli smartphone ormai sono entrati di prepotenza nella nostra vita permettendoci di collegarci a internet in qualsiasi momento per trovare informazioni, scambiare contenuti multimediali in tempo reale e così via. Anche gli over 60 ovviamente hanno tratto concreto vantaggio anche nella vita di tutti i giorni da queste innovazioni, per loro però potrebbe essere più complesso per i ventenni o i trentenni. Gli ultrasessantenni sono ormai sempre più inseriti nel contesto tecnologico e sono sempre di più quelli che utilizzano uno smartphone tutti i giorni e che hanno imparato a districarsi tra browser, posta elettronica e siti web. Come vedremo i diversi operatori mobile hanno anche pensato a delle offerte specifiche che guardano proprio alle esigenze tipiche degli utenti over 60. Esigenze che sono diverse da quelle dei giovani e che riguardano soprattutto la possibilità di effettuare chiamate liberamente.

Tariffe e offerte telefoniche per anziani

L’esigenza di creare offerte telefoniche ad hoc per anziani over 60 cerca di semplificare l’utilizzo degli smartphone. Parlando di offerte telefoniche capita abbastanza spesso di sentire di offerte mirate ad adolescenti o under 30. Ci sono però anche delle offerte over 60 e over 65 che non sono da sottovalutare anche perché stiamo parlando di una clientela in continuo aumento ma che utilizza il cellulare in modo differente dai ragazzi o dagli adulti. I cosiddetti utenti over 60 senior usano molto di meno i social media o internet e preferiscono di sicuro avere piani tariffari con un numero elevato di minuti e magari di SMS. Tutto questo ha convinto molte delle principali compagnie telefoniche attive in Italia ad elaborare delle offerte telefoniche specifiche per anziani che prevedono un piano voce importante e giga più ristretti. Per certi versi il contrario delle offerte traino delle compagnie che ormai cercano di offrire giga illimitati per accaparrarsi nuovi clienti. Vediamo ora quali sono le più convenienti:

Offerte per anziani: Vodafone Facile

Vodafone ha creato una tariffa specifica per over 60 che prevede un costo di attivazione di 31 euro per tutti i nuovi clienti. Questa offerta prevede un costo di attivazione di 5 euro in promozione qualora venga effettuato un traffico di almeno 195 euro durante la permanenza con questo operatore. Gli over 60 che invece hanno già attivo un contratto Vodafone andranno a pagare 22,50 euro in caso di cambio offerta o per un passaggio. L’offerta di Vodafone per anziani prevede minuti ed sms illimitati, 4 Gb di internet, giga illimitati per app chat e VOIP e l’interessante opzione di blocco dei servizi digitali a pagamento.

Offerte per utenti senior: TIM 60+ Senza Limiti

Ad esempio nelle offerte per gli ultrasessantenni, CheTariffa approfondisce l’offerta Tim solo voce per over 60, una delle proposte specifiche che potrebbero risultare molto interessanti per convenienza e semplicità. La proposta di Tim è basata su un’offerta tutta incentrata sulle telefonate con connessione illimitata per l’utilizzo di messaggistica istantanea. Il costo dell’offerta di Tim ammonta a 9,99 euro per i clienti che hanno già attiva un’offerta Tim casa, oppure 12 euro per chi non è ancora un cliente Tim. Dal punto di vista tariffario le caratteristiche sono le stesse dell’offerta senior di Vodafone ma si ha un’assistenza clienti dedicata tramite il Servizio Clienti Tim

L’offerta senior di Wind

Anche WindTre propone delle offerte telefonia mobile per anziani all inclusive molto interessanti. Si tratta di un’offerta con minuti illimitati e con un piano internet con 6 GB al prezzo, davvero molto vantaggioso, di 9,99 euro. Non solo, attivando quest’offerta si avranno anche 200 sms a disposizione al costo di attivazione di 6,99 euro (gratis se attivato online). Anche in questo caso gli utenti over 60 potranno contare su un supporto continuo da parte del servizio clienti.

Insomma, gli over 60 sono sempre più inseriti nell’uso dei dispositivi tecnologici e dovranno quindi solo scegliere l’offerta migliore per le proprie esigenze così da poter telefonar e navigare senza timori.