A Unicredit Foundation il premio per il miglior bilancio 2021

UniCredit Foundation, durante la 57ma edizione del concorso Oscar di Bilancio promosso da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), ha ricevuto il premio per il miglior Bilancio 2021 nella categoria delle “Fondazioni erogatrici”.

La consegna del premio è avvenuta il 25 novembre 2021 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana e ha visto la partecipazione di oltre 300 realtà italiane. La cerimonia è stata introdotta da Andrea Sironi, presidente di Borsa Italiana, da Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi e Presidente della Giuria e da Rossella Sobrero, presidente di Ferpi.

L’incremento maggiore in termini di partecipanti è stato registrato proprio nelle categorie “Fondazioni di erogazione” e “Imprese sociali e associazioni non profit”, un aumento che sottolinea l’impegno crescente degli Enti del Terzo Settore nel rendicontare i risultati delle proprie attività, non soltanto per rispettare gli obblighi normativi.

Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione: “UniCredit Foundation ha presentato un documento di alta leggibilità dove è evidente l’obiettivo di far conoscere a tutti gli stakeholder i valori e le linee dell’azione della Fondazione, migliorandone il processo di partecipazione. Particolarmente apprezzata è l’illustrazione approfondita dei diversi interventi corredata da interviste ai beneficiari”.

Al momento del ritiro, Maurizio Beretta, Presidente di UniCredit Foundation, ha commentato: “Questo premio è il riconoscimento dell’impegno della Fondazione nella realizzazione di iniziative importanti a favore delle comunità in cui opera e della loro comunicazione a tutti gli stakeholder, avendo cura di coinvolgerli anche nella fase successiva all’erogazione del contributo, e di far loro comprendere l’impatto sociale dei progetti realizzati. Il bilancio è per noi uno strumento fondamentale di dialogo e trasparenza nei confronti di tutti i nostri interlocutori”.