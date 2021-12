Giornata del ringraziamento, a Castelnuovo messa in Duomo e sfilata dei trattori

“Lodate il Signore dalla terra voi, bestie e animali domestici (Sal 148,10). Gli animali, compagni della creazione”. È questo il tema del messaggio della Cei per la 71esima giornata nazionale del ringraziamento promossa da Coldiretti Lucca che si celebra quest’anno a Castenuovo Garfagnana con la santa messa al duomo di San Pietro in agenda domenica (5 dicembre).

La santa messa è accompagnata, come da consuetudine, dalla benedizione dei prodotti della terra e delle macchine agricole e dalla sfilata dei trattori per le vie del centro.

“Sarà bello ritrovarci per celebrare uno dei momenti più importante e partecipati del mondo agricolo dopo un anno molto difficile per tutti noi – spiega Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca –. La giornata del ringraziamento assume un valore ancora più attuale alla luce delle sfide che abbiamo di fronte come comunità e come umanità. Sfide climatiche, economiche ed umane che mettono al centro un’agricoltura sostenibile ed etica. Il messaggio di questa giornata esalta il lavoro dei nostri pastori nella lotta allo spopolamento e all’abbandono dei territori marginali e così dei nostri pescatori e di tutti quei mestieri che si prendono cura del territorio”.

Il programma. Si parte alle 9,50 con il raduno delle macchine agricole in Ppiazza della Repubblica; alle 10,30 partenza del corteo delle macchine agricole lungo via Fabrizi – via Azzi – via Farini – piazza Umberto – via V. Emanuele – via Roma per poi raggiungere piazza Olinto Dini. Alle 11 solenne celebrazione della messa nel duomo di San Pietro in Castelnuovo Garfagnana, e offerta simbolica dei frutti della terra. Alle 11,45, infine, la benedizione della terra e delle macchine agricole parcheggiate davanti al Duomo.

Per informazioni www.lucca.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook @coldirettilucca