Punti impresa digitale, dalla Camera di Commercio 19 clip per diventare esperti del web

Una video guida di 19 clip per diventare esperti digitali. Dalla prossima settimana al via la promozione dei Punti impresa digitale (Pid), la rete di sportelli promossa dalle Camere di Commercio e di Unioncamere con un unico obiettivo principale: informare e fornire assistenza sui processi di digitalizzazione.

Il network, varato all’interno del Piano nazionale Impresa 4.0 dal ministero dello sviluppo economico, offre molteplici servizi e si rivolge alle imprese micro, piccole e medie, dislocate sul territorio italiano, di qualsiasi settore economico. Il Pid attivo alla Camera di Commercio di Lucca si occupa di contribuire ad aumentare la competitività sul mercato nazionale ed internazionale del proprio tessuto economico. Nell’ottica di diffondere la cultura e la pratica del digitale, per supportare le imprese e offrire un ulteriore servizio informativo nel percorso di digitalizzazione, la Camera di Commercio di Lucca interviene in materia con campagne informative e attraverso l’attivazione di seminari, workshop, community e anche tramite l’utilizzo di social media.

Ecco che, con l’impegno di agevolare le imprese interessate, sono state realizzate 19 clip video informative, di prossima uscita sui canali ufficiali della Camera di Commercio di Lucca (a partire dal 7 dicembre con cadenza settimanale), che vengono in aiuto nell’adeguarsi alle nuove regole comunicative e promozionali e favoriscono una rapida e completa transizione verso l’utilizzo delle tecnologie, in una strategia pubblica di inclusione digitale. Le tematiche affrontate sono diverse: dai vantaggi derivanti dalle nuove professioni digitali, a come gestire e organizzare riunioni e meeting virtuali. E ancora, l’importanza dell’utilizzo di strumenti di ultima generazione affiancati ad un corretto piano strategico di comunicazione. E’ possibile consultare la collezione video alle pagine Youtube, Facebook, Instagram e Linkedin.