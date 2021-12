Nicola Da San Martino è stato confermato – per il terzo mandato consecutivo (4 anni è la durata di ogni mandato) – segretario generale Fit (trasporti) Cisl Toscana Nord Lucca.

L’elezione è avvenuta stamani (6 dicembre) a Montecarlo alla presenza del segretario generale Cisl Toscana Nord, Massimo Bani, dei delegati che hanno espresso la loro preferenza confermando la fiducia in Da San Martino e dei membri di segreteria: Franco Fratini, segretario Fit Cisl Toscana, Paolo Panchetti, segretario Cisl settore autoferrotranvieri, Antonino Rocca, coordinatore regionale ferrovie.

“Sono felice di poter proseguire questo mandato che sarà l’ultimo, perchè mi accompagnerà alla pensione – dice Da San Martino – Al pettine ci sono un po’ di nodi, e lo dico in particolare in una giornata come oggi che vede scattare il green pass a bordo ma, purtroppo, non rafforzare gli organici destinati ai controlli“.

Il segretario Massimo Bani ha sottolineato quanto sia importante che il Pnrr non debba essere letto come occasione per tornare al “prima” ma per ripartire almeno un passo più avanti, nell’ottica di crescita e sviluppo.