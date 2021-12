Farnesi chiude il negozio di Nave: svendita totale con sconti eccezionali fino a maggio

Dopo 60 anni, anche per la ditta Farnesi Franco, ormai conosciuta in tutta la provincia di Lucca e anche fuori come fornitore per l’edilizia e in genere per materiali da costruzione e non solo, è arrivato il tempo di trasferirsi dalla storica sede di Nave sulla Sarzanese. Dove andrà? I titolari, figli del fondatore, Giampaolo e Annalisa, non lo hanno ancora deciso con precisione, ma intanto hanno stabilito di fare una svendita totale, da un lato per liberare i magazzini, dall’altro per premiare i loro clienti storici e anche quelli più nuovi e per premiare la sua numerosa clientela.

Foto 3 di 17

































“Era il 1960 – racconta Giampaolo – quando mio padre, dopo un’esperienza nei manufatti in cemento, aprì questa struttura e cominciò a vendere quello che in sostanza vendiamo ancora oggi: arredi e complementi da bagno e tutto il necessario per le pavimentazione e per le finiture dell’edilizia civile. Poi, col tempo, si sono aggiunte le stufe a pellet e i caminetti, oltre alla ferramenta. Ma lo spirito della ditta è rimasto sempre lo stesso: offrire ai nostri clienti prodotti di qualità, anche da quando, nei primi anni 2000, mia sorella Annalisa e io dovemmo prendere il timone al posto di nostro padre che però ha saputo tramandarci la passione per questo lavoro, che non è solo una compravendita perché alla fine, per fare un buon servizio al cliente bisogna conoscere e appassionarsi a ciò che si vende”.

“Oggi – continua Giampaolo – abbiamo deciso di spostare l’attività e a maggio qui in via Sarzanese cesseremo ogni commercio, perché le esigenze del mercato attuale richiedono nuovi spazi e bisogna ammodernarsi anche nelle strutture. Nel frattempo, facciamo una svendita totale con sconti eccezionali applichiamo a ogni articolo”.

Da Farnesi è possibile trovare varie tipologie di articoli, dalle mattonelle sia da esterno sia da interno, per il bagno e per la casa e altri tipi di rivestimenti, come i pavimenti in porcellanato tipo legno e il classico parquet in legno. Poi c’è la parte dedicata ai sanitari, alla rubinetteria e agli arredi da bagno e accessori, che storicamente è sempre stata ben fornita, e dove sarà possibile fare ottimi affari vista la svendita messa in atto.

Una delle caratteristiche di Farnesi inoltre è sempre stata quella di saper consigliare il cliente in base alle proprie esigenze e trovare la migliore soluzione. Poi da Farnesi c’è anche la sezione dedicata a stufe a pellet e caminetti a legna classici e ad aria calda, dove ci sono articoli di vario tipo dai più economici ai più pregiati, in grado di soddisfare ogni richiesta ed esigenza quindi, tutti con prezzi ribassati fortemente per la svendita totale.

Da Farnesi è possibile trovare anche materiale da ferramenta e altri articoli sempre nel settore dell’edilizia e della casa. Insomma, vasto assortimento di articoli a ottimi prezzi. Con in più l’esperienza e la competenza di chi da decenni è nel settore. E quella non ha prezzo.

Articolo sponsorizzato