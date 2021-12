L’imprenditore Tiziano Pieretti cede le sue quote e lascia gli incarichi nel cda di Paper Board Allianace

Il gruppo Paper Board Alliance ha perfezionato l’acquisto del 3,3% delle quote detenute da Clever Hub Srl, holding di Tiziano Pieretti, che lascia gli incarichi nei cda del gruppo.

La holding della famiglia Cima torna così ad avere la totalità del capitale del gruppo cartario. In programma con questo assetto l’implementazione di importanti piani di sviluppo per linee interne ed esterne, per la realizzazione dei quali non si esclude il coinvolgimento di nuovi partner industriali finanziari.

Il gruppo Pba che oggi comprende Cartiera dell’Adda, Industria Cartaria Pieretti ed altre 3 società operative chiuderà l’esercizio con un fatturato consolidato stimato in circa 130 milioni e volumi in forte crescita.

Giuseppe Cima, in qualità di presidente del gruppo, ha ringraziato Tiziano Pieretti per il lavoro svolto con grande passione e professionalità a favore di Industria Cartaria Pieretti prima e poi dell’intero gruppo Paper Board Alliance.