Sofidel in vetta alla classifica per la lotta al cambiamento climatico

Sofidel primo nella lotta al cambiamento climatico. Il gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico con sede a Porcari ha infatti ottenuto la massima valutazione – con il rating A – per il proprio impegno sul fronte delle tematiche ambientali da Cdp.

“È importante per noi veder ancora una volta attestata la qualità del nostro impegno in sostenibilità da un’organizzazione come Cdp – ha commentato Luigi Lazzareschi, amministratore delegato di Sofidel -. Tanto più in un momento in cui l’attenzione del mondo intero è concentrata sulla transizione ecologica, e più forte è avvertita l’esigenza di scelte e politiche capaci di incidere positivamente sulla costruzione di un futuro più sostenibile per le persone e il Pianeta. Un riconoscimento importante che ci motiva a fare ancora di più”.

Sofidel ha visto anche riconosciuta la sua leadership nella lotta contro la deforestazione ottenendo il rating A. I criteri secondo i quali Cdp rilascia il ranking si basano sul livello di trasparenza e prestazioni delle aziende valutate. Nel 2021 sono 272, su circa 12 mila le aziende incluse nella A List di Cdp,un’organizzazione senza scopo di lucro che supporta a livello globale investitori, aziende, città, Stati e regioni a gestire il loro impatto ambientale, e fornisce informazioni sulle performance ambientali a oltre 590 investitori che rappresentano investimenti per oltre 110 trilioni.

“Sofidel è impegnata nella riduzione dell’impatto delle proprie attività sul capitale naturale, incoraggiando la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e orientata verso le energie rinnovabili – spiegano dal Gruppo -. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 del Gruppo, pari a -40% per tonnellata di carta entro il 2030 rispetto all’anno base 2018, sono stati approvati da Science based targets initiative come coerenti con gli standard di riduzione richiesti dall’Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C. Per contribuire alla lotta contro la deforestazione, la totalità della cellulosa vergine utilizzata è gestita secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici garantiti da terze parti indipendenti, quali il Forest stewardship council. Sofidel è anche tra le prime aziende ad aver preso parte all’iniziativa multi-stakeholder Forests Forward lanciata da Wwf a livello internazionale per consolidare la politica di approvvigionamento forestale, rafforzando il programma di coinvolgimento dei fornitori per contribuire a combattere la deforestazione, conservare gli ecosistemi e tutelare i diritti delle comunità locali”.