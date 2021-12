Unicredit sigla un accordo col Consorzio Morellino di Scansano

UniCredit ha finalizzato un accordo con il Consorzio Morellino di Scansano per affiancare le aziende del territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita, sostenendone la liquidità e rispondendo alle necessità determinate dall’emergenza Covid-19.

Grazie a questa intesa, infatti, la Banca renderà tra l’altro disponibili soluzioni specifiche, funzionali al sostegno delle imprese del Consorzio. Come ad esempio, il Mutuo Agrario, della durata massima di 36 mesi a zero commissioni di rimborso anticipato e garanzia Ismea; e il Prodotto Riserva, linea di credito aggiuntiva della durata massima di 84 mesi, con un importo minimo di 10.000 euro e con la stessa garanzia.

A ciò si aggiungono le opportunità messe a disposizione da UniCredit per le aziende interessate allo sviluppo dell’e-commerce, ad esempio, attraverso la piattaforma Easy Export.

“Grazie all’accordo che abbiamo siglato con UniCredit, il Consorzio si è attivato per mettere a disposizione delle aziende aiuti concreti, utili ad affrontare nuove sfide derivanti dal cambiamento climatico e dagli effetti collaterali della crisi pandemica, quali l’incertezza dei mercati, l’aumento dei costi delle materie prime ed energetici che hanno fatto aumentare considerevolmente i costi di produzione che difficilmente potranno trasferirsi sui prezzi di vendita di un mercato sempre più competitivo”, dichiara Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Morellino di Scansano.

Dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Questa partnership costituisce un valido strumento di supporto alle imprese del Consorzio Tutela Morellino Di Scansano DOCG che sostiene e promuove la crescita e la competitività delle cantine associate. È una nuova sinergia che si aggiunge alle numerose iniziative realizzate dal nostro Gruppo a sostegno delle aziende del territorio. Abbiamo studiato soluzioni specifiche di finanziamento capaci di accompagnare gli imprenditori, aiutandoli nel processo di ripartenza in un’ottica di sviluppo concreto e sostenibile. È così che garantiamo un supporto concreto ad un comparto d’eccellenza del Made in Italy e agevoliamo gli investimenti produttivi sul settore. È così che continuiamo ad agire per essere parte della soluzione”.