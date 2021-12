Linkbuilding: come pianificare una strategia SEO efficace

Quando si parla di SEO, cioè Search Engine Optimization, si pensa quasi sempre al solo utilizzo di parole chiave che consentano una migliore visibilità della pagina. Questa in realtà comporta diverse altre strategie, tra qui quelle legate ai servizi di linkbuilding.

La linkbuilding può essere vista come una “sotto strategia” della SEO, poiché la stessa comporta tante altre strategie per essere correttamente utilizzata. La stessa ricerca dei link da inserire nel testo non è casuale per questo motivo è raccomandabile affidarsi ad agenzie come ad esempio Elemaca srl che hanno a disposizione siti per la linkbuilding di qualità. Le conoscenze e la professionalità permettono infatti di pianificare attentamente una strategia SEO efficace.

Perché usare servizi di linkbuilding nella strategia SEO

La SEO è un tipo di strategia online che prevede l’utilizzo di determinate tecniche che permettano al sito di essere correttamente visualizzato e indicizzato dal motore di ricerca in modo del tutto gratuito. Ciò comporta una conoscenza approfondita del mondo di internet e, di conseguenza, del suo funzionamento.

Abbiamo già anticipato che di norma si tende a vedere al SEO come il solo utilizzo delle parole chiave, ma la strategia si allarga oltre ed essa comprende anche l’utilizzo di servizi di linkbuilding. Si parla di servizi perché questa stessa tecnica è suddivisa in strategie, dall’utilizzo di anchor text, che vedremo dopo, a quella dei backlink che permettono di utilizzare link in entrata e in uscita.

La creazione di una rete di siti ben ottimizzati e soprattutto coerenti tra loro per mette al motore di ricerca di visualizzare più velocemente la pagina. Le parole chiave aiutano l’individuazione, ma la credibilità del contenuto è data da tutti gli altri fattori. L’utilizzo di un link coerente con ciò che è riportato nel testo, già ben ottimizzato da Google, permette di ottenere una “raccomandazione” per salire nei criteri di ricerca.

Come utilizzare la SEO nella linkbuilding

SEO e linkbuilding sono direttamente collegati e per questo motivo possono essere utilizzati in contemporanea. L’utilizzo delle parole chiave, le keywords, risulta essere fondamentale per l’inserimento dei link. Sono proprio queste, individuate attraverso tool di ricerca come MOZ e ahrefs, ad essere le scelte migliori per adottare i servizi di linkbuilding.

Utilizzare un anchor text che sia anche una parola chiave per inserire un link in uscita permette al motore di ricerca di individuare in modo più rapido l’utilizzo della tecnica. Come accennato prima, però, non è sufficiente inserire un qualsiasi link, ma si deve scegliere uno coerente con il testo elaborato e che, soprattutto, risulti essere già affidabile per Google.