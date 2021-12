Alle Cartiere Carrara la medaglia d’oro per l’ecosostenibilità

Cartiere Carrara raggiunge un nuovo ed importante traguardo per il suo approccio sostenibile, ottenendo la valutazione Gold Medal di Ecovadis, provider internazionale per la valutazione ambientale.

L’eccellenza toscana della carta tissue ha superato le analisi di Ecovadis sui quattro pilastri fondamentali della sostenibilità, aggiudicandosi così il prestigioso riconoscimento: ambiente, pratiche lavorative e diritti umani, etica, acquisti sostenibili.

Un’ulteriore testimonianza del lavoro e dell’impegno sempre più forte di Cartiere Carrara per una produzione ed interventi più green, come dimostrato dai progetti recentemente messi in campo sul territorio toscano e totalmente autofinanziati: le Piantagioni Policicliche e Kilometro Verde Lucca.

Il primo è un intervento di forestazione e riqualificazione ambientale volto a creare valore sia per l’ambiente che per l’economia locale. Un impianto forestale produttivo e avanguardistico, con un modesto impatto sul paesaggio, sugli habitat creati, in grado di contrastare un aggravio del riscaldamento climatico dovuto al ripetersi massivo degli interventi di taglio, prelievo e messa a dimora degli alberi.

Con la stessa visione, Cartiere Carrara ha sviluppato Kilometro Verde Lucca, un programma di piantumazione destinato ad avere funzione protettiva e di mitigazione degli impatti ambientali locali il cui influsso positivo non si limita al territorio, ma che permette di incrementare l’assorbimento complessivo di Co2, contribuendo così a mitigare gli effetti del riscaldamento climatico globale.

Inoltre, grazie alle scelte tecnologiche adottate al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute e promuovere iniziative di eco-innovazione per lo sviluppo sostenibile, la storica cartiera toscana è stata in grado di ridurre del 23% le emissioni Co2 e del 25% i consumi di acqua, del 12,6% la quantità di rifiuti per unità di prodotto, oltre a riuscire ad autoprodurre il 76,6% dell’energia utilizzata con un risparmio pari al 60% rispetto all’assetto produttivo tradizionale.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato: l’upgrade da Silver a Gold Medal è per noi fonte di grande soddisfazione, e segnale che stiamo procedendo nella giusta direzione. La sostenibilità è ormai una necessità fondamentale per lo sviluppo aziendale, non solo da un punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico: una produzione rispettosa e attenta in tutti i suoi passaggi, nei confronti sia del Pianeta, che delle maestranze coinvolte, che del consumatore finale, non può che essere una priorità”, commenta il cavalier Massimo Carrara, presidente di Cartiere Carrara.