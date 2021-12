Unicredit, un progetto al supporto della disabilità e dell’housing sociale

UniCredit supporta i piani a impatto sociale rilevante promossi da organizzazioni del terzo settore operanti in tutto il territorio nazionale, donando 350 mila euro a sette realtà che operano su tutto il territorio nazionale. Tra queste anche CavaRei Impresa sociale di Forlì.

L’emergenza Covid-19 ha generato significative ricadute soprattutto in ambito sociale, che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano in condizioni di bisogno, di povertà, di isolamento o malattia. Le categorie più fragili hanno risentito maggiormente degli effetti della pandemia in particolare quelle che si trovavano in uno stato di isolamento familiare residenziale. UniCredit, da sempre al fianco degli individui e delle famiglie in difficoltà, ha selezionato sette realtà del terzo settore che da tempo forniscono supporto alla disabilità in varie forme, quali formazione scolastica e professionale, inserimento lavorativo e housing sociale, come: albergo etico, centri diurni, case-famiglia, case di accoglienza e centri di formazione professionale.

Tra le organizzazioni selezionate anche CavaRei Impresa sociale di Forlì, per il Progetto di housing sociale “Home IN&OUT”, volto a favorire l’autonomia delle persone con disabilità, a domicilio e nelle attività quotidiane.

Dichiara Maurizia Squarzi, Presidente di CavaRei: “Grazie al contributo di UniCredit, CavaRei può avviare il progetto Home IN&OUT, che vede l’attivazione di un ulteriore servizio residenziale per giovani ragazzi con disabilità che hanno voglia di sperimentare nuovi modelli di vita autonoma, in preparazione del loro futuro fuori dalla famiglia di origine, dentro a nuovo contesto. Il percorso sarà supportato da una tecnologia personalizzata sul bisogno specifico. Home IN&OUT ha come partner, oltre a UniCredit, anche la neonata Fondazione Caffè Salato – Dopo di noi, noi. che parteciperà alle attività di divulgazione e informazione sull’avanzamento del progetto, perché possa diventare replicabile e scalabile anche per altre realtà”.

