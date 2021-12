Compravendita casa, dai mutui alla classe energetica per un futuro all’avanguardia

Il settore immobiliare sta attraversando un periodo molto interessante, con una crescita della compravendita in ogni parte d’Italia. La ripresa è di notevole valore così come la richiesta dei mutui che è in aumento, soprattutto tra i giovani.

Gli Istituti di Credito, per venire incontro alle esigenze degli under 35, stanno studiando delle soluzioni ad hoc sia in termini di ecologia e sia in termini di affidabilità. Nonostante la pandemia da Covid 19, ci sono stati dei movimenti di alto livello che hanno condotto le Banche a trovare soluzioni interessanti per giovani e meno giovani.

Secondo un’analisi di tutte le richieste che sono state registrate sul Sistema di informazioni creditizie di Crif, viene evidenziato il netto aumento delle compravendite residenziali con un +73%. Ad ottobre non è mancata la crescita sui mutui, sempre di notevole interesse.

Gli under 35 hanno il forte desiderio di acquistare una casa propria, ma si ritrovano spesso e volentieri a doversi scontrare con burocrazie di varia natura. Per questo motivo optano per un affitto, fino a quando non trovano la soluzione perfetta offerta anche dalle banche nell’ultimo periodo di riferimento. Per chi ha una situazione personale non definita, i mutui sono sempre stati un traguardo impossibile da raggiungere.

Il Decreto Sostegni Bis ha però cambiato la visione dei vari eventi, con interesse da parte di tutte le persone con meno di 35 anni di età. Parlando con i numeri, tra i 18 e 24 si è arrivati ad una percentuale del 2,7%. Per la fascia dei 25 ai 34 anni si è arrivati ad una percentuale del 27,3%.

La parola d’ordine è spazio alla sostenibilità e ai desideri dei giovani, tenendo presente che tutti gli under 36 possono accedere al Fondo Garanzia Mutui grazie al decreto Sostegni Bis.

Il mercato per i giovani si muove su più fronti, infatti è anche possibile acquistare casa con una alta efficienza energetica. Un argomento molto importante, non solo per i giovani che intendono comprare casa oggi.

Per poter seguire la strada corretta per la compravendita è bene affidarsi ad esperti del settore, come Dove.it. L’agenzia immobiliare online e tecnologica, risponde a tutte le esigenze del cliente offrendo soluzioni alla portata di tutti. Proprio per questo ha creato una guida sulla classe energetica casa, così da approfondire come potersi muovere e godere delle tante agevolazioni in essere.

Ovviamente, moltissimi Istituti di Credito stanno lanciando dei prodotti e delle soluzioni per i giovani sfruttando tutte le condizioni del decreto, anche in termini di classe energetica.

Un giovane che vuole acquistare casa, cosa deve fare? Prima di tutto chiedere agli specialisti del settore di indicare loro le agevolazioni, gli immobili a disposizione e anche come poter usufruire di tutti i vantaggi. Oggi la compravendita per under 35 è finalmente possibile!