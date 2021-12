Geal assume: aperta la selezione per un impiegato a tempo indeterminato

Geal spa, gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Lucca, cerca personale. È aperta la selezione per un impiegato nell’unità organizzativa Risk and Compliance in qualità di Hse specialist.

Per la posizione è previsto un contratto a tempo indeterminato full time dopo un periodo di prova di tre mesi. Il futuro dipendente lavorerà negli uffici della società a Lucca e si occuperà di supportare l’organizzazione nella gestione operativa e nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori, per l’ambiente e per il patrimonio aziendale coerentemente con la legislazione vigente, supportare l’organizzazione nella definizione della strategia aziendale in ottica risk management, collaborare al mantenimento dei rapporti con gli enti competenti e gli enti certificatori, studiare e realizzare gli adeguamenti dei processi e delle procedure conseguenti alla promulgazione di nuove leggi e norme in materia di salute e sicurezza e della tutela dell’ambiente, pianificare e condurre Audit interni e Audit sui cantieri e sulle attività del personale interno, proporre la risoluzione delle prescrizioni e delle non conformità, anche raccogliendo ed elaborando i dati conseguenti agli audit interni ed esterni, partecipare alle attività di miglioramento continuo e innovazione tecnologica. Le domande dovranno essere presentate entro il 7 gennaio.

