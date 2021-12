Ovs assume 80 addetti alla vendita

Ovs assumerà 80 nuove figure soprattutto addetti vendita, che dovranno occuparsi della gestione dell’allestimento e del riassortimento del reparto di inserimento e di tutte le operazioni che riguardano l’area vendita, assistere i clienti nei loro acquisti e garantire la promozione dell’immagine del brand.

L’azienda offre opportunità di lavoro anche ad altre figure tra le quali: capi reparto, i quali dovranno conoscere le tecniche di vendita e saper gestire con autonomia l’operatività dell’area vendita (allestimento e riassortimento del reparto di inserimento), offrire assistenza ai clienti e promuovere l’immagine del brand; addetti al magazzino, che dovranno occuparsi del flusso delle merci e delle procedure interne, lavorare in stretta collaborazione con il settore vendita e gestire con autonomia l’operatività della riserva; controllori della merce, che dovranno monitorare gli andamenti delle vendite, elaborare analisi quantitative a supporto delle decisioni, pianificare le azioni gestionali in corso di stagione, elaborare dati consuntivi e previsionali, contribuire alla definizione della struttura dell’assortimento e definire il piano delle immissioni.

Ovs cerca persone con precisione, attitudine al lavoro in team, capacità di problem solving, ottime doti dialettiche e relazionali, capacità di team working, di relazione con il pubblico e di coordinamento dello staff, capacità di organizzazione del lavoro, orientamento al risultato, capacità analitiche e di sintesi, autonomia organizzativa etc.

Per verificare le altre figure ricercate… continua a leggere