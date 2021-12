Latte, Coldiretti: le speculazioni sul prezzo affondano 200 stalle

Le speculazioni sul prezzo del latte dovute all’aumento fuori controllo dei costi dell’energia e dei mangimi stanno affondando le stalle toscane. In soccorso degli allevatori sta per arrivare l’atteso via libera dell’antitrust al protocollo d’intesa della filiera lattiero-casearia che prevede un aumento fino a 4 centesimi del prezzo minimo del latte alla stalla da parte della grande distribuzione e dei caseifici senza che vi sia un impatto sui consumatori.

L’autorità Antitrust ha infatti riconosciuto che il protocollo sulla filiera sia finalizzato a sostenere “transitoriamente il reddito degli allevatori in una situazione di effettiva emergenza e di forte impennata dei costi di produzione” che mette a rischio secondo la Coldiretti il futuro di 200 stalle specializzate in Toscana.

A dirlo è Coldiretti Toscana alla vigilia dell’incontro del tavolo latte del 30 dicembre convocato dal ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.

“La proposta di aumentare di 4 centesimi il prezzo minimo del latte alla stalla, senza che vi sia un impatto sui consumatori, è una delle battaglie che Coldiretti sta portando avanti per salvare gli allevamenti e tutto ciò che rappresentano in termini di lavoro, biodiversità e territorio. – ricorda Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana – Gli aumenti dei costi di produzioni come concimi, frumento, gasolio, energia elettrica che hanno toccato livelli record, anche fino al 50 per cento, ricadono solo sugli allevatori che sono costretti a vendere il latte sottocosto. Ora ci sono tutte le condizioni per rendere immediatamente operativo l’accordo di filiera raggiunto per fermare la speculazione in atto sul prezzo del latte alla stalla. Gli allevatori sono gli unici, in questa fase storica, a pagare per tutti. Questo è il momento in cui serve responsabilità da parte di tutti per continuare a garantire prodotti di qualità sulle tavole dei consumatori”