Coop Firenze batte Figliuolo: mascherine Ffp2 a soli 50 centesimi

Nessun rincaro e prezzo garantito: nei Coop Firenze le mascherine Ffp2 costano 50 centesimi l’una.

La Coop batte il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ieri (3 gennaio) ha firmato l’accordo con le farmacie per il prezzo calmierato a 75 centesimi.

La cooperativa si impegna anche in questa nuova fase dell’emergenza per fornire a soci e clienti i dispositivi di sicurezza ad un prezzo sicuro e conveniente, in linea con l’iniziativa di Coop a livello nazionale, che a seguito del recente decreto del Governo ha deciso di tutelare ulteriormente soci e clienti garantendo il prezzo calmierato delle mascherine Ffp2.

“In questi giorni – si legge nella nota . che ci vedono di nuovo in prima linea contro la pandemia, ribadiamo il nostro impegno nella distribuzione ad un prezzo equo a soci e clienti dei dispositivi di sicurezza come le mascherine FFP2, ormai obbligatorie in diversi ambiti della vita sociale e da sempre più protettive rispetto ad altre tipologie. Da ottobre e nonostante l’aumento della richiesta, il prezzo delle mascherine nei nostri punti vendita è fisso a 50 centesimi l’una. Un modo per essere vicini ai nostri soci e clienti aiutandoli a vivere in sicurezza”.