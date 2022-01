Gustoso, salutare e pronto in un flash: arriva l’healthy fast food PokèFlash

Un’esperienza unica per il palato, dai valori nutrizionali perfettamente bilanciati, salutare, gustosa e di veloce consumazione. Il pokè, piatto tipico della tradizione hawaiana sbarca a Lucca con la catena di healthy fast food PokèFlash, che aprirà le sue porte al pubblico sabato 22 gennaio in piazza Santa Maria 31.

PokèFlash nasce a dicembre 2019 da un’idea di tre giovani ragazzi con la passione per il cibo salutare, che dopo aver conosciuto il pokè decidono di riadattarlo in chiave moderna per generare un servizio di fast food innovativo, genuino e pronto in un flash.

Il loro obiettivo, infatti, è fornire un servizio che si sposa perfettamente alla frenetica vita di tutti i giorni, e permettere al cliente di ordinare e ricevere un piatto curato e personalizzato in soli due minuti. Gli abbinamenti fra cui scegliere sono numerosi, grazie alla vasta quantità di ingredienti a disposizione a partire da riso, verdure, frutta, carne e pesce.

Piatti su misura e per tutti i gusti, preparati in un concept colorato, moderno e giovanile, che si possono ordinare comodamente da casa tramite le principali piattaforme delivery per il servizio a domicilio e con l’esclusiva app di PokèFlash per il take away.

Attualmente PokèFlash è la catena più affermata in Toscana e conta 3 locali e altri 2 in costruzione. Già presente a Pisa, Livorno e Pontedera, dopo il grande successo ottenuto, sabato 22 gennaio aprirà anche il quarto punto vendita a Lucca. Saranno inoltre previste anche altre 10 aperture in tutta la Toscana e nelle regioni vicine entro la fine del 2022.

PokèFlash Lucca cerca anche 5 figure professionali: 1 store manager, 2 banconisti, 1 aiuto cuoco e 1 cuoco. Per candidarti, manda il tuo curriculum vitae a info@pokeflash.it

