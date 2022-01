Operazione di stock grant, Euroansa distribuisce 300mila azioni ai collaboratori

Nelle scorse settimane ha distribuito 300mila azioni B della società, pari al 30 per cento del capitale sociale, per un valore finale di 6 milioni di euro, a 138 collaboratori che avevano raggiunto i target prefissati: pressoché tutte le azioni B assegnate (292mila e 607) sono state riacquistate personalmente dai 4 soci fondatori (Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario Monzo). Euroansa, società di mediazione creditizia basata a Lucca che conta più di 750 collaboratori e oltre 200 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano, comunica di aver portato a termine il piano di stock grant deliberato nel 2015.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, quasi pionieristica se si considera sia il periodo economico in cui fu deliberata sia se la si associa a una società di mediazione creditizia. L’operazione stock grant è durata 6 anni, con inizio nel 2015, e prevedeva l’assegnazione di azioni B per tutti quei collaboratori che avessero raggiunti due semplici obiettivi: realizzare 80mila euro di fatturato all’anno per Euroansa, per almeno la metà del periodo di operatività del collaboratore nella società, e presentare nuovi collaboratori in grado di raggiungere l’obiettivo di cui sopra per almeno un anno, il tutto con un unico sbarramento: il piano sarebbe diventato operativo nel momento in cui la società avesse raggiunto i 20 milioni di euro di fatturato.

Un obiettivo ambizioso nel quale i fondatori hanno sempre creduto e che i collaboratori hanno perseguito con fiducia, tanto che il fatturato target si è raggiunto già nel 2018, con largo anticipo. Quest’anno, a conclusione del periodo fissato, Euroansa chiuderà il 2021 con un giro d’affari di 40 milioni di euro e oltre 750 collaboratori.

Ma allo stesso tempo lo stock grant è l’iniziativa emblema per Euroansa e i suoi fondatori, che hanno sempre creduto nella ricetta del lavoro di squadra, nella costruzione del futuro attraverso la condivisione dei percorsi di crescita professionale e la generazione del benessere dei propri collaboratori.

Tutto è iniziato nel dicembre nel 2014, quando i 4 fondatori decisero di fissare un sistema incentivante per i collaboratori che avessero contribuito allo sviluppo della società. All’epoca, Euroansa fatturava poco più di 3 milioni e 600mila euro e il traguardo di 20 milioni poteva sembrare irraggiungibile, ma i fondatori erano certi delle potenzialità del modello di business, che ancora oggi fa perno sulla stipula di accordi strategici con banche, istituti finanziari e associazioni di rappresentanza dei lavoratori, ma allo stesso tempo è alla continua ricerca di innovazione; esempio ne è la costituzione di un fondo di garanzia in vigore da inizio anno a tutela di quegli istituti creditizi aderenti che vogliono proteggersi dal mutuatario inadempiente.

“Quando abbiamo ideato il piano – dichiara il presidente e chief executive officer Ansano Cecchini – eravamo confidenti che saremmo cresciuti bene e velocemente. L’impegno costante e il tempo ci hanno dato ragione e siamo felici di condividere i traguardi raggiunti con i nostri collaboratori. Lo sviluppo della nostra società passa attraverso la fidelizzazione della rete sul territorio, presupposto imprescindibile per alimentare la sua crescita organica. Aver erogato questo riconoscimento, attraverso la creazione dello stock grant, è la testimonianza della nostra lealtà e attaccamento nei confronti di chi ha collaborato con Euroansa e che ha saputo stare al nostro fianco quando ancora non eravamo un primario player”.

L’operazione, unica nel suo genere, ha suscitato enorme clamore tra i collaboratori e la sfida è stata accesa, come traspare nei tanti messaggi di ringraziamento che sono giunti al management della società.

“La solidità, il posizionamento di mercato di oggi di Euroansa, unitamente ai nuovi obiettivi di crescita per il prossimo triennio, ci portano a rivalutare la possibilità di implementare un nuovo meccanismo di incentivazione a favore di dipendenti e collaboratori”, conclude Cecchini.

Euroansa Spa è una società di mediazione del credito che conta più di 750 collaboratori e più di 200 agenzie distribuite in tutto il territorio italiano, fondata nel settembre del 2004 su iniziativa dall’avvocato Ansano Cecchini. Dal 2007, dalla Toscana la società si espande su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di essere riconosciuta dal mercato come consulente qualificato. Euroansa Spa è partecipata da Immobiliare.it.