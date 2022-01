Aci Lucca cerca personale per l’ufficio ragioneria: ultimi giorni per presentare la domanda

Aci Lucca cerca personale per l’ufficio ragioneria. C’è tempo fino al 13 gennaio per presentare domanda al concorso pubblico per titoli ed esami che punta a trovare una figura da inquadrare nell’area C livello economico C1 con contratto a tempo pieno e indeterminato.

La sede di lavoro sarà l’Automobile Club di Lucca, in via Alfredo Catalani, 59, a Sant’Anna. Per partecipare alla selezione è richiesto il diploma di laurea del vecchio ordinamento (Dl) in economia e commercio ed equipollenti, oppure laurea specialistica (Dm 509/99) o laurea magistrale (Dm 270/04) equiparata a uno dei diplomi di laurea specificati, oppure una tra le lauree triennali appartenenti alle classi L18 e L33. Dopo una prima scrematura dei titoli, i candidati dovranno affrontare due prove, una orale e una scritta.

La domanda di ammissione al concorso, insieme al documento d’identità e agli altri materiali richiesti, deve essere presentata entro il 13 gennaio. I documenti possono essere presentati a mano entro le 12 del 13 gennaio direttamente alla sede dell’Automobile Club Lucca o inviati a mezzo raccomandata A/R. La busta, debitamente sigillata, deve recare l’indicazione del mittente e la dicitura ‘Domanda per l’ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami nell’area C – C1’. Il plico deve essere inviato entro il 13 gennaio: in questo caso farà fede il timbro postale.

Infine la domanda potrà essere inviata entro le 23,59 del 13 gennaio alla casella di Posta elettronica certificata: automobileclublucca@pec.aci.it. In questo caso, la domanda, la documentazione di corredo e la copia del documento di riconoscimento in corso di validità dovranno essere scannerizzati in formato pdf, specificando nell’oggetto ‘Domanda per l’ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami nell’area C – C1’. La domanda così inviata dovrà essere spedita esclusivamente da un sito certificato Pec. Clicca qui per ulteriori informazioni relative al bando.