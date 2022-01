KIA Picanto: Molto più facile mantenere una piccola auto usata

Negli ultimi anni il prezzo delle auto ha mostrato una costante crescita, per limitare l’impatto di questo fenomeno molti italiani si stanno rivolgendo al mercato delle vetture di seconda mano. Chi desidera ridurre ulteriormente il problema può scegliere un’utilitaria usata, un affare decisamente vantaggioso, che consente di avere a disposizione un’auto in buone condizioni, perfetta per essere utilizzata ancora a lungo. Sotto questo punto di vista la KIA Picanto è uno tra i modelli più interessanti, in quanto ha un costo contenuto anche da nuova e offre una serie di caratteristiche che la rendono perfetta per l’utilizzo quotidiano.

Dove trovare una Picanto usata

Una piccola con tanto da offrire

Perfetta in città

Le migliori offerte per modelli di Picanto usati sono reperibili ovviamente presso le concessionarie che offrono vetture KIA. Un concessionario di auto usate che ha a disposizione una Picanto con pochi chilometri alle spalle troverà rapidamente un acquirente, è quindi importante approfittare rapidamente delle offerte che si trovano per questo modello, oggi più facili da trovare grazie ai siti web dei Rivenditori Multimarca. La Picanto è molto richiesta in Italia per alcune sue specifiche, a partire dalle dimensioni ridotte e dai consumi contenuti, che la rendono ideale come auto da utilizzare ogni giorno, per andare al lavoro e per svolgere le mille incombenze di una famiglia. Nonostante le dimensioni contenute, la Picanto offre tutto lo spazio necessario in abitacolo per ospitare comodamente 4 persone, per posizionare un seggiolino sul sedile posteriore, per trasportare nel bagagliaio una grossa spesa o i bagagli per una breve vacanza. Interni curati, disponibilità di modelli a GPL, dotazione di sicurezza completa, sono altre peculiarità interessanti della Picanto, facile da guidare anche tra le strade strette dei centri storici.

Perché preferire l’usato

Chi sceglie queste vetture

Come scegliere un’auto di seconda mano

Sono numerosi gli italiani che preferiscono l’usato, soprattutto negli ultimi 5 anni. Del resto il mercato offre tantissimi diversi modelli di auto di seconda mano, compresa la KIA Picanto . Ovviamente il mercato dell’usato rispecchia quello del nuovo, visto che la Picanto è particolarmente apprezzata in Italia, è più facile trovare dei modelli usati in buone condizioni. È comunque sempre importante verificare il chilometraggio, che non deve essere elevato, e anche le condizioni di usura degli interni e degli esterni. Ci sentiamo di consigliare la Picanto a una lunga schiera di automobilisti, a partire dai neopatentati per arrivare alle famiglie con figli, o a chi ogni giorno si deve destreggiare nel traffico cittadino. Questo modello nasce proprio per questo scopo: offrire a chi guida molto un’utilitaria comoda e spaziosa, ma comunque snella e perfetta da guidare in ogni condizione.

Usato garantito

La legislazione italiana

Le offerte dei concessionari

Ricordiamo che in Italia i concessionari che offrono auto usate hanno l’obbligo di legge di garantire ogni vettura per un minimo di 12 mesi. Questo li porta a controllare ogni mezzo prima di offrirlo ai propri clienti, proponendo così una certa sicurezza sulle condizioni di usura delle auto di seconda mano.