Cartiera Tolentino, un’altra giornata di sciopero

Va avanti la mobilitazione dei lavoratori della cartiera Tolentino, ex Papergroup, di Carraia.

La Rsu di Carraia, Coselli e San Gennaro insieme a Slc e Uilcom hanno infatti indetto un’altra giornata di sciopero, con otto ore di astensione dal lavoro, per domani (14 gennaio).

I lavoratori pretestano dopo la comunicazione dello smantellamento delle linee produttive dallo stabilimento di Carraia, con il trasferimento di alcune produzioni in altri stabilimenti fuori regione, e la chiusura dello stabilimento di Coselli con il trasferimento delle produzioni nei locali di Carraia.

In ballo ci sarebbero, per l’azienda, dieci posti di lavoro in esubero.