Ape Confedilizia Lucca: “Ancora una proroga al blocco dell’adeguamento Istat per gli immobili affittati alle pubbliche amministrazioni”

“Dareste mai in affitto un bene di vostra proprietà a qualcuno, concedendogli la possibilità – in qualsiasi momento e a proprio piacimento – di cambiare le carte in tavola e diminuire il canone di locazione liberamente pattuito? Certamente no. Eppure è esattamente ciò che oramai avviene dal 2012 a tutti i proprietari che hanno avuto la sfortuna di concedere i propri immobili allo Stato”. Lo dice il presidente provinciale di Ape Confedilizia Lucca, Piero Mazzei

“Sono infatti ormai undici anni di seguito (a partire dal decreto legge 95/12) che, con decreti di “urgenza” (si può parlare di urgenza dopo oltre dieci anni?) convertiti in fretta e furia (stavolta si tratta del cosiddetto decreto milleproroghe), i nostri governanti bloccano l’adeguamento Istat dovuto – per stessa legge di Stato e per espressa previsione contrattuale liberamente pattuita – ai proprietari di immobili affittati alle pubbliche amministrazioni. Ape Confedilizia Lucca invita a seguire la questione sul sito nazionale dell’associazione, rimanendo a disposizione dei propri iscritti per qualsiasi necessità.