Autolinee Toscane, ancora conducenti assenti: a Lucca saltano 9 corse

Anche per la giornata di domani (18 gennaio) a causa di malattie e quarantene legate al covid che stanno interessando anche molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

Sono 538 le assenze causate, direttamente o indirettamente, dalla pandemia. Venerdì scorso erano 659, ieri 585. Un primo segnale di decrescita anche nel dipartimento nord con 147 autisti assenti: a Massa Carrara saranno 22, 40 a Lucca, 44 Pisa e 41 a Livorno. Le assenze comportano che 48 turni guida rimarranno scoperti: 11 a Massa Carrara, 9 a Lucca, 28 a Pisa e 0 a Livorno.

Tra le variazioni di orario nella provincia di Lucca per quanto riguarda il servizio urbano la Lam blu nel pomeriggio effettuerà una corsa in meno su cinque mentre la Lam Rossa sarà costretta a sopprimere una corsa su tre nel ramo Chiasso-San Vito. A Viareggio la linea 21 avrà metà frequenza tutto il giorno, per la linea 27 sarà soppressa l’ultima corsa delle 20 mentre la linea 31 sarà a metà frequenza dalle 14 in poi. Per quanto riguarda il servizio extraurbano per la linea E18 saranno soppresse le corse delle 7 Lucca-Tempagnano-Capannori e la corsa di ritorno delle 07,26 Capannori-Tempagnano-Lucca; la corsa delle 7,26 Capannori-Tempagnano-Lucca e quella delle 7,55 Lucca-Vorno nonché la corsa di ritorno da Vorno delle 8,24.