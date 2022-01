Ritiro aggiuntivo di pannolini e pannoloni, c’è tempo fino al 31 gennaio per rinnovare la richiesta

Ritiro aggiuntivo di pannolini e pannoloni, c’è tempo fino al 31 gennaio per inviare la richiesta. In caso di mancato rinnovo, infatti, il servizio si interromperà.

Il modulo è disponibile sul sito di Sistema ambiente, nella sezione documenti (clicca qui), ma può essere inviata anche una mail semplice di conferma del servizio, specificando i propri dati (intestatario dell’utenza, indirizzo, numero di telefono). La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo mail infoa@sistemaambientelucca.it. Con la stessa procedura, inoltre, è possibile attivare per la prima volta il servizio di ritiro gratuito aggiuntivo.