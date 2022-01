Cosmetica, Cosmoprof Worldwide Bologna rinviata al 2 maggio

La 53esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna è stata riposizionata dal 28 aprile al 2 maggio prossimo a Bologna, al fine di agevolare il più possibile la partecipazione in presenza degli operatori internazionali. Ne dà notizia Confartigianato imprese di Lucca.

“L’edizione 2022 – si speiga – deve essere un’effettiva occasione di sostegno all’industria cosmetica: è il nostro dovere nei confronti delle già oltre 2.700 aziende espositrici confermate ad oggi, delle istituzioni e delle associazioni di settore che continuano a farci sentire il loro supporto, dei compratori e distributori che seguono le nostre iniziative per sviluppare il proprio business. La decisione di posticipare la manifestazione in presenza al 28 aprile – 2 maggio, seppur sofferta, è per agevolare la presenza degli operatori internazionali, che potranno organizzare la visita all’evento con maggior agio e vivere con maggiore serenità il loro ritorno a Cosmoprof”.