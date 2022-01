Ok al rinnovo del contratto metalmeccanico artigianato: via libera agli aumenti

L’assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici artigiani che si è svolta a Bologna, ha approvato all’unanimità l’ipotesi di contratto nazionale del settore artigianato sottoscritta lo scorso 17 dicembre 2021. “Un appuntamento di grande valore – spiega Massimo Braccini, segretario generale Fiom Cgil Toscana – che rappresenta un passaggio fondamentale del percorso democratico”.

“Un rinnovo contrattuale – va avanti Braccini – che interessa anche in Toscana qualche migliaio di aziende e oltre 35.000 lavoratori del settore metalmeccanico, della installazione di impianti e delle aziende del settore orafo e odontotecnico. L’accordo raggiunto introduce miglioramenti sul salario, sull’inquadramento, sul diritto alla formazione e prevede la valorizzazione dei periodi di apprendistato. Riguardo al salario è previsto un incremento a regime del 5% dei minimi contrattuali pari a un aumento di 73,81 euro al 3 livello; un incremento delle indennità di trasferta e reperibilità e una “una tantum” di 130 euro. Adesso l’obiettivo é quello di rilanciare il settore artigiano, il rinnovo del contratto é anche un’occasione importante per mettere al centro i temi dell’occupazione e dello sviluppo. A livello toscano va inoltre ripresa la contrattazione regionale di secondo livello, in modo da definire ulteriori miglioramenti salariali e normativi alle lavoratrici ed ai lavoratori”.