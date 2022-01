Autolinee Toscane, ancora autisti assenti in provincia: ecco gli orari di domani

Anche per la giornata di domani (27 gennaio), a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale. A Lucca anche domani mancheranno 48 autisti.

In totale domani mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 514 conducenti: nonostante il lavoro degli uffici movimento, che si occupano di rimodulare quotidianamente il servizio dando priorità a corse scolastiche e per pendolari, nonché al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire i turni scoperti con straordinari, si prevedono criticità nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Massa Carrara anche se non si escludono altri disservizi, non preventivati, nelle restanti province.

Per quanto riguarda il servizio urbano a Lucca la Lam Blu in tutto il giorno farà una corsa in meno su cinque, la Lam Rossa dovrà sopprimere una corsa su tre nella tratta San Vito-San Concordio fino alle 8,30 mentre la Lam Verde sarà a metà frequenza la mattina fino alle 8,30. Per quanto riguarda la linea 67 sarà soppressa la corsa delle 8,50 per Cerasomma e il ritorno delle 9,05. Nel servizio extraurbano per la linea E10 sarà soppressa una delle due corse delle 7,05 Fornoli FS-Lucca e una delle due corse delle 13,05 Lucca-Fornoli FS-Bagni di Lucca. Sulla linea E8 salteranno invece le corse delle 9,50 Lucca-Altopascio e delle 11 Altopascio-Lucca.

Meno disagi a Viareggio dove solo la linea 21 sarà a metà frequenza tutto il giorno.