Dall’1 febbraio green pass obbligatorio anche per accedere agli uffici Inps

Dal prossimo 1 febbraio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo), l’accesso fisico agli uffici pubblici – compresi gli sportelli Inps – è consentito, come ormai noto, soltanto se si è in possesso di green pass di base, secondo quanto stabilito dal decreto-legge 1 del 7 gennaio prossimo.

Il possesso del green pass non può essere autocertificato. Le norme sull’obbligo di certificazione verde Covid19 non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica (vedi circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021).

Tutti gli utenti Inps possono comunque scegliere una modalità di accesso agli sportelli diversa da quella fisica, optando per il ricontatto telefonico o per il web-meeting al momento della prenotazione dell’accesso agli sportelli dell’Istituto.

Ai fini della sicurezza e per assicurare un servizio migliore, è infatti necessario prenotare l’accesso agli sportelli informativi dell’Istituto tramite uno dei seguenti canali:

Portale web istituzionale www.inps.it, utilizzando la funzione Prenota presente nel menu dell’area personale MyInps o attraverso il servizio sportelli di sede accessibile da Trova la sede, selezionando la sede di interesse; App Inps Mobile, utilizzando la funzione Sportelli di sede; contact center, chiamando il numero 803164 da telefono fisso (gratuito) oppure 06164164 da cellulare (a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio gestore telefonico), tramite servizio automatico vocale di prenotazione sportelli di sede o con il supporto degli operatori.

Inoltre, è attivo presso le filiali metropolitane, le direzioni provinciali, la filiale provinciale e le agenzie complesse, il servizio Prima accoglienza nel quale si può accedere senza prenotazione, sempre previa verifica del possesso del green pass, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, anche per prenotare gli accessi agli sportelli di sede.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nel portale web istituzionale, nella sezione Contatti> Accedere alle sedi Inps.