Servizio civile universale, slitta al 10 febbraio la data ultima per presentare le domande

Sono stati prorogati i termini per presentare le domande di servizio civile universale: la nuova scadenza è il 10 febbraio.

Sul tema è in programma giovedì (3 febbraio) alle 18 sulla piattaforma Zoom, il terzo incontro organizzato dall’Informagiovani di Lucca dopo l’integrazione al bando di selezione per operatori volontari dello scorso 14 dicembre, per lo scorrimento delle graduatorie e la proroga dei termini di presentazione delle domande di servizio civile universale alle 14 del 10 febbraio. Il link per entrare nella riunione verrà pubblicato sul sito luccagiovane.it. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0583442319 oppure inviare una mail a informagiovani@comune.lucca.it.