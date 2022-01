La Misericordia di Corsagna licenzia 7 lavoratori: “Situazione gravissima”

“Senza alcun preavviso alle organizzazioni sindacali la Misericordia di Corsagna, storica associazione della Valle del Serchio, ha licenziato 7 lavoratori del settore trasporti che materialmente fanno servizio di soccorso e trasporto sociale a favore di persone bisognose di assistenza”. A denunciare la situazione è Michele Massari della Fp Cgil.

“Tutto ciò nel bel mezzo dell’emergenza Covid – aggiunge Massari – nella quale i soccorritori delle pubbliche assistenze hanno profuso il massimo impegno con grandi sacrifici e spesso rischi personali. La decisione è stata presa da consiglio direttivo dell’associazione del 14 gennaio con decorrenza dall’1 aprile. Nelle lettere di licenziamento si comunica la disdetta delle convenzioni col comune di Lucca e di Borgo a Mozzano e di dichiara che le motivazioni sono da riferirsi ad insostenibilità economica che avrebbero minato, secondo le considerazioni della misericordia, l’ equilibrio economico anche delle altre attività dell’ associazione (quali la casa famiglia e progetti sociali ), viene esclusa a priori ogni possibilità di reimpiego del personale nelle attività residue“.

“Una situazione gravissima -sottolinea – che mette in mezzo alla strada 7 lavoratori che hanno contribuito alla crescita di una associazione che fino qualche anno fa era considerata un fiore all’occhiello per tutta la Valle. Riteniamo che una misericordia che chiude settore trasporti, nei fatti, rinunci a gran parte degli scopi sociali che sono propri della pubblica assistenza, inoltre aldilà delle implicazioni formali che che saranno attentamente vagliate dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uiltrasporti, non si ritiene accettabile che non vi sia stata una convocazione né l’apertura preventiva di un tavolo di confronto su una vicenda di tale rilievo che riguarda 7 posti di lavoro. Martedì 1 febbraio, garantendo i servizi più importanti, ci sarà l’assemblea dei lavoratori convocati da Fp Cgil e Uiltrasporti”.